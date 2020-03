Josimar le respondió mesuradamente a su expareja y madre de su menor hijo, Gianella Ydoña, quien señaló que su matrimonio con el cantante no había sido simbólico como él lo había mencionado antes. El salsero estará presente en el primer programa de la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Al respecto, Josimar se mantuvo firme en señalar que él no está casado con la ex Protagonista dado que no cumplieron con entregar la documentación solicitada.

“El matrimonio no se dio porque no se cumplieron con ciertos requisitos que pidió la iglesia, y ambos sabíamos que si no lo hacíamos quedaba invalidado. Es lo último que diré al respecto”, precisó Josimar.

Josimar: Gianella Ydoña y su mensaje en Instagram

Como se recuerda, Gianella Ydoña también mencionó en su Instagram que Josimar no le había llevado 'ni una media’ a su hijo tras su viaje a Europa. Sobre esto, el cantante le envió un mensaje.

“No voy a decir qué porque eso queda para mi espacio íntimo, pero mi familia y mis hijos saben que nunca llego con las manos vacías... y mucho menos para mis hijos”, precisó.

EL DATO: Este domingo 1 de marzo inicia la cuarta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi