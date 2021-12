El salsero Josimar pasó a las fila de los casados (otra vez) y es que todo parece indicar que ya habría contraído matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas, según una invitación que empezó a circular donde daba detalles de la boda.

Y es que, hace unos días, lo que sería el parte de matrimonio de Josimar y Yadira Cárdenas comenzó a circular en diversos portales, hecho que demuestra que ambos estaban muy apresurados por ser declarados marido y mujer.

El salsero, tras dar por finalizada su relación con María Fe Saldaña, empezó una relación con Yadira Cárdenas y, a los pocos meses, anunciaron su compromiso y ahora su matrimonio.

Josimar se casó con Yadira Cárdenas en Estados Unidos

EXIGENTES PEDIDOS

Sin embargo, lo que más sorprendió fue ver que, aparentemente, Josimar y Yadira Cárdenas pidieron a los invitados que no tomen fotos, que no transmitan en vivo y que no usen celulares. Así lo dio a conocer Instarándula.

Josimar, tras permanecer en el ojo de la tormenta, parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor, tras ya haber se casado varias veces, entre estas, una boda en Estados Unidos de la que se tenía pocos detalles.