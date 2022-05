Josimar se comunicó con el programa “En boca de todos”, desde Estados Unidos, luego que la madre del salsero fue intervenida por Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar llevarse a su nieta con una firma ilegítima del intérprete nacional.

En comunicación con Valeria Piazza y Gino Pesaressi, el músico explicó que él deseaba pasar su cumpleaños —mañana 14 de mayo— junto a su hija en Estados Unidos, y que lamenta que su madre haya sido intervenida por irresponsabilidad de él.

“Ante todo quiero pedirle disculpas a mi madre y a mi hija por todas las cosas que han pasado... Jamás voy a exponer la integridad y la vida de mi hija y menos la de mi madre. Si hay una responsabilidad que debo asumir, la voy asumir como todo un caballero”, indicó.

Josimar se pronuncia sobre temas legales.

En otro momento, Josimar expresó su rechazo por algunos medios —como el de “Magaly TV: La Firme”— que solo resaltan sus problemas legales.

“También es lamentable que la prensa peruana, y no digo que todos, que solo vean lo malo y los líos, pero qué pasa con los logros y los triunfos de un artista”, recalcó.

Josimar fue denunciado ante la Fiscalía por Marisol Pérez Tello

El artista enfrentará serias consecuencias legales tras intentar sacar a su hija del país con permisos obtenidos de forma irregular, el cual habría conseguido con ayuda de un trabajador de la notaría de Pérez Tello.

“Es un irresponsable que no piensa en todo el daño que hace alrededor. El tipo es un delincuente, no va a ir a la cárcel, aunque estuviera en el Perú no iría a la cárcel, no hay pena efectiva para él, salvo que fuera reincidente, por eso este chico siempre vive al margen de la ley”, arremetió.

