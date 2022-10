Yanira Cárdenas, la aún esposa de Josimar, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al realizar un en vivo, donde habló, de manera indirecta, del salsero. Fue la periodista Kathy Sheen quien mostró imágenes de la transmisión de Instagram de la cubana y resaltó algunos detalles que encenderían las alarmas.

“Lo único lindo que me han dejado, mi amiga de Perú, me la dejaron aquí en Orlando, no todos los peruanos son malos”, dijo la estilista refiriéndose indirectamente al cantante, quien la abandonó en Estados Unidos luego de casarse y obtener su residencia, para luego amistarse con la madre de su última hija, María Fe Saldaña.

Yanira Cárdenas exclamó ‘qué viva la soltería’ y dio un anunció que dejó helados a sus seguidores. “Vamos para Perú pronto, voy a ir pronto, en enero o febrero” , dijo la cubana. Asimismo su amiga, quien la acompañaba en la transmisión, aseguró que vendrá al país con ella. “Voy en febrero para Perú y me voy a llevar a Yanira, voy a estar haciendo bienes raíces”, explicó.

Yanira Cárdenas hizo un en vivo en sus redes sociales y anunció su llegada al Perú.

JOSIMAR TAMBIÉN REGRESA A PERÚ

Después de radicar en Miami y realizar presentaciones por Europa, el salsero Josimar regresará al Perú para deleitar al público en una gira mundial, que empezará el 31 de octubre en su país natal.

El cantante salsero estará abocado física y emocionalmente a reencontrarse con sus fans peruanos. Por consiguiente, ha decidido no responder interrogantes sobre su vida privada.

A través de su cuenta de Instagram, el “Rey de la salsa perucha” expresó su alegría de estar nuevamente con sus seguidores y retornar a los escenarios que lo vieron desde sus inicios como solista.

Llegó nuestra gira mundial el 31 de octubre hasta el 1 de enero”, escribió en su red social como texto que acompaña un video.

En el Perú, Josimar ya confirmó las fechas para las siguientes ciudades, pero asegura que aún faltan más.

Parque Zonal Lloque Yupanqui (Lima Fest) el 31 octubre

Cañete al son de Josimar el viernes 4 noviembre

Chiclayo en discoteca Aventura el sábado 5 noviembre

Chimbote en el local Casa Grande el domingo 6 noviembre

Piura en el fundo Stewart el viernes 11 noviembre

Trujillo en local Villa Victoria el domingo 13 noviembre

San Marcos el sábado 19 de noviembre

Plaza Arena el sábado 26 de noviembre

“Me siento feliz de regresar al Perú, de estar con la gente que me ha seguido por años. Y estoy ansioso de realizar los conciertos, porque traigo muchas novedades que les va a encantar. Así que los espero en cada ciudad que me presentaré”, sostuvo.

