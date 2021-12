La felicidad de Josimar Fidel se vería empañada ya que su reciente matrimonio con Yanira Cárdenas no habría sido inscrito aún en los registros de los Estados Unidos, luego de haberse dado el sí el pasado fin de semana.

Magaly Medina recogió las declaraciones del abogado especialista en Migraciones, Ivan Guerrero, quien aseguró que el salsero es una persona ‘bígama’, ya que aún no se ha divorciado de Michelle Moscol, con quien también se casó en EE.UU.

“Un matrimonio en cualquier parte del mundo es válido en Estados Unidos. Si tú no te has divorciado no te puedes volver a casar, sino has cometido varios delitos”, dijo el especialista para el programa de la Urraca.

Asimismo, indicó que Michelle Moscol, la aún esposa de Josimar, presentó la solicitud de divorcio en octubre y el cantante contestó que no se oponía. “Por algún motivo no les dieron el divorcio inmediatamente y el día ocho vuelven a aparecer otros documentos que son confidenciales, pero no veo un decreto de divorcio”, dijo Guerrero.

“Para mí esta persona sigue casada, lo que refleja ahí es que sigue casada, ahí no aparece que lo hayan divorciado”, agregó.

CUAL SERÍA LA PENA PARA JOSIMAR POR BIGAMIA

Magaly Tv La Firme citó las leyes del estado de la Florida y según la legislación, una persona que se casa estando ya casado tiene una pena de cinco años de cárcel o el pago de 5 mil a 100 mil dólares de multa. Además, su segundo matrimonio no tendría valor alguno.

Abogado especialista en Migraciones aseguró que Josimar habría incurrido en el delito de ‘bigamia’, el mismo que es penado por la ley de los Estados Unidos.

