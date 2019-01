Josimar, su Yambú y la mejor de todas | ENTREVISTA | FOTOS

Si subes a una combi, es inevitable escucharlo. Si vas a una reunión, allí está su voz. Sus sentencias sobre el amor son remedio o dardos a corazones enamorados. Las frases de sus temas son inspiración de conquistadores. Josimar, su Yambú y sus videos en YouTube ya han superado, en visitas, casi tres veces la población del país. El salsero camina con el éxito a su lado y no se olvida de quienes lo ayudaron.



La mujer ideal para un artista es...

Una dama.



¿La conseguiste?

Voy a mis presentaciones tranquilo, sé que mi esposa está en casa cuidando a mi hijo.



¿Qué error no se debe cometer en ese aspecto?

Buscar a alguien que le guste salir a bailar todos los fines de semana.

Josimar cantará con los grandes de la salsa. Josimar y su esposa son hogareños. (GEC) Josimar

Cuando sales de gira, ¿vas en paz?

Mi señora Gianella me dice: “Mientras estás afuera trabajando, me voy donde mi suegra o a la casa de mi mamá”.



No te ‘comes’ la cabeza...

Ella me da la estabilidad que necesito para concentrarme en mi trabajo.



Llegas y la sacas a bailar, como dice Óscar D’León...

Somos hogareños. Yo paro de discoteca en discoteca chambeando y en mis días libres prefiero estar en casa, viendo una película.



¿También escuchas tus temas?

Jamás. En mi casa reina la calma, muchas veces el silencio.



¿Y eso?

En mi hogar está Josimar Fidel, el padre de familia, el cantante se queda afuera.

Cantante de 'Josimar y su Yambú'' se casa este 16 de diciembre. Josimar se confiesa romántico y engreidor.

Firme, te imaginaba cantando todo el día...

Sería una locura. Dentro de mis cuatro paredes está el esposo.



¿Romántico?

Y también engreidor.



¿Te metes a la cocina?

Hago arroz chaufa, lomito, pollo broaster, pero no me pidan que limpie porque allí sí se olvidan de mí, ja, ja, ja.



En la cocina, ¿el hombre ensucia más que la mujer?

Y gasta mucho más. Ellas saben administrar mejor el dinero.



Se nota que eres casero.

Prefiero mil veces estar bajo mi techo con los míos que salir a tomar unas cervezas.

Cantante de 'Josimar y su Yambú'' se casa este 16 de diciembre. Josimar no maneja sus redes sociales.

¿Eres como tu canción, ‘El mejor de todos’?

No. También hemos tenido nuestros problemas.



¿Cuántas veces te tocó dormir en la sala?

Varias. Fueron por tonterías. Cosas sin importancia que al día siguiente lo arreglamos.



Eso es lo mejor...

Sí, porque jamás ha sido por infidelidades, de ninguno de los dos. Son discusiones inmaduras. Parecemos dos chiquillos.



¿Cómo evitas a las fans enamoradas?

No manejo mis redes. Tengo un community manager que se encarga.



¿Por qué?

En las redes te insultan, te elogian, te pueden decir que les gustas o tantas cosas y prefiero desconectarme de todo eso.

Yosimar Josimar tiene más de 35 temas propios.

Es una buena filosofía de vida...

Mi familia está lejos de los fans.



Me quedé pensando en que no escuchas música en tu casa.

Las veces que lo hago pongo Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José...



Tus detractores te acusan de cantar muchos ‘covers’.

Tengo más de 35 temas propios. Los ‘covers’ que he hecho son un homenaje a los que interpretaron canciones que quedaron para la eternidad.



¿La fama te ha cambiado?

Estar en un buen momento no me hace olvidar que hubo un tiempo en que cantaba por 10 soles.



¿Se viene el nuevo disco?

Y con grandes figuras de la salsa mundial...

Yosimar Josimar tendrá su propia serie en Netflix. (GEC)

¿La novedad?

Imaginen a Ismael Miranda cantando un tema de ‘Chacalón’.



Además llegará tu serie por Netflix...

Iba a ser película y pensé que era poco tiempo para contar toda mi vida, y decidimos que sean 17 capítulos.



¿Ya agradeciste a Dios?

A Él le merezco toda mi vida.



Entonces adelante y gracias por tu sinceridad...

A Trome siempre le estoy agradecido por el apoyo. A mis seguidores, decirles que daré lo mejor de mí para que la pasen bien.



Vive como le gusta y lo que hace lo disfruta. No se llena de soberbia, más bien sabe que es un don que le dio la naturaleza. Como dijo Arthur Ward, escritor estadounidense: “Sentir gratitud y no expresarla, es como envolver un regalo y no darlo...”

Yosimar Josimar afirma que jamás escucha sus temas en casa.

LA MEJOR DE TODAS



Eres todo lo que anhelo,

Eres el regalo que cayó del cielo,

Quiero estar siempre a tu lado

Hasta tus defectos me han enamorado.



Y no puedo compararte

Yo no he conocido a nadie que te iguale,

Eres la mejor de todas

Para describirte las palabras sobran.



La protagonista de mi nueva historia,

La que es buena amante si estamos a solas,

La que en días felices siempre está presente

Y gasta su tiempo solo en complacerme.

Eres algo más que el amor de mi vida,

Eres el motivo de mis

alegrías,

Cuando estoy contigo no corren las horas

Porque tienes todo lo que me enamora.



Eres en pocas palabras,

La mejor de todas...