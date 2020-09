NERVIOSA. Así se mostró Jossmery Toledo horas antes de su entrevista con Magaly Medina, en la que promete contar con detalles todo sobre la denuncia que le entabló a su expareja Jean Deza por maltrato físico.

“Aquí un poco relajada y también nerviosa porque es la primera vez que voy a dar una entrevista en la television, así que espero que me vaya súper bien. Mándenme muy buenas vibras y vamos cantando esta canción que me encanta”, dice la exsuboficial de la PNP.

La también modelo entonó el tema de Arcáncel ’Sigues con él’ y coreó la letra. “¿Por qué sigues con él?...Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien...Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer”, cantó Jossmery.

Asimismo, aclaró que la canción no está dedicada a nadie en especial. “Tú crees que porque canto una canción se la mando a alguien o se la dedico a alguien... no, siempre he cantando reggaetón y ustedes lo saben, ya les estare contando en el transcurso del dia más de mis cositas”, finalizó Jossmery Toledo.