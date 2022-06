¡INDIGNADA! Con los ojos llorosos, Jossmery Toledo denunció que no incumplió ninguna norma y que la bajaron del avión por un abuso. La integrante de Esto es Guerra calificó el hecho como una humillación.

“Estaba super triste, no soy de las personas que muestran sus emociones delante de todo el mundo, me desahogo así a solas y de verdad me sentía super mal, necesitaba de esa parte de ustedes (su apoyo) de verdad se los agradezco”, explicó.

La chica reality se quedó en Chiclayo e indicó que mañana temprano pondrá la denuncia correspondiente en el libro de reclamaciones.

“Ya no puede ir a mi casa, me han dado un vuelo en la mañana a las 7 de la mañana, así que voy a estar desde antes para hacer mi queja, voy a ir hasta Indecopi si es posible. Me sorprende la humillación que me hicieron (…) Me quedé sorprendida por el video, la gente insultándome, me gritaba (…) No cometí ninguna falta”, manifestó.

Descargo de Jossmery Toledo tras polémica en avión

Jossmery Toledo lanzó advertencia tras ser bajada del avión: “Me voy a averiguar los nombres”

Al salir del avión, la exsuboficial explicó que el aeromozo tuvo una actitud prepotente solo porque no quiso colocarse una prenda que llevaba en las piernas y advirtió que buscará los nombres de los tripulantes.

Jossmery Toledo denuncia mal servicio de aerolínea

“Me voy averiguar los nombres de ese vuelo, me han bajado por esta manta, para mi es un abuso lo que han hecho (…) Viene el aeromozo todo prepotente y ,me dice, señoría tiene que ponerse la chompa”, señaló.

