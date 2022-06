Jossmery Toledo se presentó EN VIVO este lunes en ‘En boca de todos’ para hablar sobre el escándalo que protagonizó el último domingo, cuando la obligaron a bajar del avión que la traería de Chiclayo a Lima por supuestamente incumplir las normas del vuelo.

La expolicía se mostró afectada por los insultos que recibió por parte de los pasajeros y acusó al personal de LATAM Airlines de incentivar el odio hacia ella. “Me decían de todo, yo sentía el odio de la gente, la envidia, como si yo les hubiera hecho algo, eran pocas las personas que estaban a mi favor”, comentó la chica reality.

Además, aseguró que en todo momento se controló para no enfrentarse con sus detractores. “Yo en ningún momento le falté el respeto a nadie, mantuve la compostura, traté de controlarme”, acotó para En boca de todos.

Asimismo, Jossmery Toledo indicó que sus padres se sintieron afectados y aseguró que le comentó a su mamá que piensa evaluar su permanencia en la televisión, ya que la atacaron por ser famosa. “Yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la TV porque todos los comentarios negativos eran sobre el programa, sobre la tele...”, aseveró.

Jossmery Toledo se quiebra cuando su mamá la defiende

JOSSMERY TOLEDO SE QUIEBRA TRAS INSULTOS EN AVIÓN

Con los ojos llorosos, Jossmery Toledo denunció que no incumplió ninguna norma y que la bajaron del avión de LATAM por un abuso. La integrante de Esto es Guerra calificó el hecho como una humillación.

“Estaba super triste, no soy de las personas que muestran sus emociones delante de todo el mundo, me desahogo así a solas y de verdad me sentía super mal, necesitaba de esa parte de ustedes (su apoyo) de verdad se los agradezco”, explicó.

La chica reality se quedó en Chiclayo e indicó que mañana temprano pondrá la denuncia correspondiente en el libro de reclamaciones.

“Ya no puede ir a mi casa, me han dado un vuelo en la mañana a las 7 de la mañana, así que voy a estar desde antes para hacer mi queja, voy a ir hasta Indecopi si es posible . Me sorprende la humillación que me hicieron (…) Me quedé sorprendida por el video, la gente insultándome, me gritaba (…) No cometí ninguna falta ”, manifestó.

Al salir del avión, la exsuboficial explicó que el aeromozo tuvo una actitud prepotente solo porque no quiso colocarse una prenda que llevaba en las piernas y advirtió que buscará los nombres de los tripulantes.

“Me voy averiguar los nombres de ese vuelo, me han bajado por esta manta, para mi es un abuso lo que han hecho (…) Viene el aeromozo todo prepotente y ,me dice, señoría tiene que ponerse la chompa”, señaló.

