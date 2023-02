Jossmery Toledo habló para el programa “Amor y Fuego” y se refirió a su repentino cambio de voz. En declaraciones para Rodrigo González y Gigi Mitre, la expolicía admitió que sí usó anabólicos por un mal asesoramiento.

“Actualmente no es que esté usando algo, pero antes sí lo usé y tuve un mal asesoramiento. Así que si quieren hacer algo, hay que informarse”, dijo Toledo para las cámaras de Willax TV.

La exintegrante del reality “Esto es guerra” recomendó no usar anabólicos porque trae consecuencias.

“La voz es porque anteriormente sí me afectó (los anabólicos). Todo ha sido hace menos de un año. Para la gente que me pregunta por qué los usé, les digo que por tonta” , confesó.

“Sí sabía (que los anabólicos tienen consecuencias) pero es depende de cada organismo si te cambia la voz y a mí sí me pasó o hasta te sale acné. Han dicho en la tele que tengo acné y no tengo en el cuerpo ni en la cara”, añadió.

Además, Toledo bromeó sobre el cambio de su voz y contó que su padre le hace “bullying”. “Incluso mi papá me molesta, no sabe si decirme Jossy o Josso” , dijo la expolicía entre risas.

JOSSMERY TOLEDO NIEGA TENER ONLYFANS

Jossmery Toledo aprovechó las cámaras de “Amor y Fuego” para negar que ella tenga una cuenta OnlyFans.

“Yo no tengo Twitter, no tengo Telegram, no tengo nada de eso. Están colgando fotos (en redes sociales) donde ni se nota mi cara, pero yo no tengo nada de esas cosas” , dijo.

“No tengo Onlyfans y no tengo esas cosas. ¡Están siendo estafados! Ya advertí en mis redes oficiales”, sentenció.

