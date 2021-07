Prefirió dejar el mundo de la Policía para incursionar como “chica Tulum”. Jossmery Toledo saltó a las cámaras luego que subiera un Tiktok con el uso indebido del uniforme de la institución PNP, el hecho generó controversia, tanto así que se le abrió un proceso disciplinario. Sin embargo, la polémica de Jossmery continúa, pero esta vez siendo parte de la escuadra de las populares rubias de chollywood.

En los últimos días Jossmery Toledo ha causado revuelo luego que Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron un nuevo ‘ampay’ en la farándula. El nuevo avance dejaba entrever que las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y la expolicía estaban envueltas en una ‘encerrona’ con los seleccionados Jefferson Farfán y André Carrillo, sin embargo, las imágenes no revelaron lo suficiente.

La ‘tombita sexy’, como solían llamarla, ha dejado en claro que prefiere estar en la farándula ‘lorcha’ al estar rodeada de fama.

JOSSMERY SE RETIRA DE LA POLICÍA

Escándalos hicieron que trámites se aceleren. Jossmery Toledo pasó a la situación de retiro de la Policía Nacional luego que ella así lo quisiera. La modelo pedía la baja tras salir del anonimato al difundir un video donde se mostraba con la vestimenta de policía para luego ‘cambiar’ mágicamente a un sensual atuendo.

“Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa. Tiene muchos campos para aprender del cual aprendí bastante aunque digan que no he hecho cursos. De cierta manera lo he hecho, pero -de repente- no han sacado ciertas cosas”, dijo en ese entonces Jossmery al despedirse de la Policía.

Jossmery Toledo. Foto: difusión

Desde ese momento, la expolicía comenzó a recibir auspiciadores, canjes y contratos, ganando así más popularidad en el mundo del espectáculo. Tras ello, la ‘extombita’ comenzó a relacionarse con polémicos personajes, siendo ampayada con Christopher Olivares, hijo del exfutbolista Percy Olivares.

LEE TAMBIÉN: Más de 500 policías investigados por consultar información personal de Jossmery Toledo

¿CÓMO SE CONVIERTE EN ‘CHICA TULUM’?

Jossmery Toledo, quien ahora es participante de las ‘Reinas del show’, ha sabido vincularse con artistas del medio, entre ellas las denominadas ‘Chicas Tulum’ que lo conforman las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo. ¿Pero por qué Tulum?

Jossmery Toledo. Foto: Instagram

Fue la periodista Magaly Medina quien le dio esta denominación luego que estas mediáticas mujeres realizaran constantes viajes a diferentes lugares del mundo como Miami, Holanda, España y sobre todo a la ciudad de Tulum, que se encuentra en la costa caribeña de México.

La ‘urraca’ se ha preguntado en varias ocasiones ¿Cómo lo hacen, cuál es el negocio?”, ya que el registro migratorio de estas modelos continúa creciendo. ¿Continuará Jossmery Toledo siendo embajadora de Tulum?