QUÉ ROCHEE. Jossmery Toledo protragonizó un altercado este fin de semana con el dueño de una discoteca de Tarapoto, hasta donde llegó a trabajar junto con sus padres y un amigo que, al parecer, la fungía como su representente.

Según Magaly Tv La Firme, la expolicía fue contratada por Franklin Espinar de la discoteca Nao para que se presente en el local. Sin embargo, la modelo y el empresario tuvieron una discusión, lo que retrasó su llegada al centro de entretenimiento de la selva.

El programa de la urraca informó que Jossmery Toledo habría consumido una cuenta muy grande en el hotel donde se estaba quedando y el empresario se negó a pagar sus gastos, por lo que la exchica reality se habría negado a presentarse en la discoteca.

La pelirroja mostró una conversación de WhatsApp que uno de sus urracos mantuvo con el dueño del local, en la que le contó el altercado que protagonizó con la modelo. “La Toledo está en un plan bien torreja, quiere que le pague una cuentaza... la vengo a sacar del hotel y quiere que le pague una cuentaza y el trato no era así... normal la voy a pagar, pero me trata mal”, acotó.

Además, Magaly Medina mostró unas imágenes donde se le ve al dueño de la discoteca reclamándole a la expolicía. “Yo estoy cumpliendo contigo, ya si tú no te quieres presentar es cosa tuya” , le dijo el empresario. “¿Quién dice que no me quiero presentar, me estás grabando”, le contestó Jossmery.

Finalmente, la expolicía llegó a la discoteca Nao de Tarapoto, aunque solo se tomó fotos con los asistentes.

