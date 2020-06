A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo, novia del jugador Jean Deza, envío un fuerte mensaje luego de las declaraciones que hiciera Shirley Arica en las que comentó que la expolicía parecía un alien por su operación a la nariz.

¿Habrá sido una indirecta para Shirley Arica? Resulta que en el mensaje de Jossmery Toledo se puede entender que resta importancia a los comentarios y ofensas que terceros puedan hacer sobre ella.

“Un psicólogo me dijo: si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas; las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no”, se lee en el mensaje que compartió la expolicía.

Jossmery Toledo en Instagram

Como se recuerda, Shirley Arica sostuvo una larga conversación con Magaly Medina en su programa, en la que se refirió a la nueva relación de su ex Jean Deza y Jossmery Toledo.

La ‘Chica Realidad’ afirma que no se siente mortificada por la relación de su expareja con la influencer. Al contrario, siente que Jossmery le quitó un peso de encima, en sus propias palabras, “Jean es como un niño, yo no estoy para hacer labor de niñera”. Además, Shirley Arica no pudo contener la risa cuando Magaly Medina se refirió a la expolicía como una “Miss Perú”.

“Es bien guapa (risas) Magaly, es que yo no puedo fingir, no tengo nada en contra de la chica, pero la chica tiene cara de alien, esa nariz no se la han hecho bien, tiene una nariz bien rara, a mí no me gusta su operación”, dijo Shirley Arica.