Jossmery Toledo cumplió su sueño de conocer el viejo continente, siendo España el primer país al que arribó. El amor por un futbolista la llevó a juntar su dinero para emprender con su aventura, pero pese a que le rompieron el corazón siguió con sus planes. Sin embargo, su final no fue del todo feliz pues la modelo regresa al Perú tras perder su maleta que contenía todo su dinero y cosas personales.

El sueño europeo de la expolicía inició junto a la amistad que tenía con la modelo Paula Manzanal, quien la motivó a viajar por el mundo. Pese a que la ‘rubia’ no le tuvo mucha fe y terminaron su relación amical en medio de un escándalo, Jossmery le demostró que ella también puede y viajó a la madre patria.

JOSSMERY Y EL AMOR POR UN FUTBOLISTA

A través de su cuenta de Instagram, la expolicía Jossmery Toledo compartía momentos en diferentes países europeos para dejar evidencia que la está pasando muy bien. Incluso la modelo encendió las alarmas cuando anunció que estaba en Italia, país donde vive el futbolista Mariano Nagore.

Jossmery y el futbolista de la serie D de Italia, Mariano, mantenían una relación a distancia y se comentaban en Instagram apasionados detalles. Sin embargo, todo terminó mal cuando ‘ampayaron’ al deportista junto a una desconocida mujer en una noche de discoteca. El argentino le hacía comentarios coquetos a la rubia, quien también le respondía.

Esto terminó por decepcionar a la ‘chica Tulum’, quien frustró sus planes de ver y conocer al futbolista en Italia, pero su viaje continuaba en pie y así lo demostró al publicar imágenes en la ciudad de Roma.

“Te amo Roma”, escribió la modelo en su último post de Instagram, donde aparece posando en la Fuente de Trevi y grabando los exteriores del Coliseo Romano.

JOSSMERY FUE HASTA ICA A VACUNARSE

Para poder ingresar a Europa, la modelo peruana viajó hasta Chincha, en Ica, para vacunarse contra el coronavirus con la dosis de Pfizer, ya que en Lima solo están aplicando las vacunas de Sinopharm a los de su rango de edad.

“Yo me fui a Chincha a vacunarme con Pfizer porque tengo motivos de viaje y aquí se sabe que la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa, así que como yo pienso viajar tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer”, dijo la expolicía.

La noticia fue bien comentada, incluso llevó a que nuestras autoridades se pronunciaran al respecto, pues su viaje generó que otros limeños acudan a la ciudad de Ica a vacunarse con Pfizer.

JOSSMERY LO PERDIÓ TODO EN EUROPA

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo contó a todos sus seguidores en medio del llanto que lo perdió todo en España. Según dijo la modelo, su maleta que contenía todo su dinero y sus cosas personales se extravió en el aeropuerto.

Jossmery Toledo rompe en llanto en Europa: “Se perdió mi maleta con todo mi dinero, voy a tener que regresar” Video: Instagram

La modelo acusó a la aerolínea Iberia de no hacerse cargo por lo perdido, pues sucedió al hacer una conexión en los vuelos. Tras ello, Jossmery reveló que está regresando al Perú con dinero prestado.

“He venido a Sevilla y no me han entregado la maleta, donde tenía cosas de valor y dinero. Entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú y he preguntado en información de equipaje y no me tienen respuestas”, confesó.

“Hice una conexión de Florencia, Italia a Madrid y de Madrid, aquí a Sevilla y nunca apareció mi maleta. Mi amiga me está prestando dinero y me voy a tener que regresa al Perú. Es estresante porque uno ahorra y que te lo quiten así de la nada”, agregó.