NO AGUANTÓ. Angie Arizaga y Jota Benz fueron los primeros invitados del programa ‘En esta cocina mando yo’, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La pareja se enfrentó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez.

No obstante, mientras la ‘negrita’ le gritaba dándole instrucciones de la receta. “Mueve la sartén, mueve la sartén (…) Amor prueba, prueba. Échale un poco de azúcar, un poquito de salsa de ostión y un poquito de sillao. ¿Le echaste el ajo a la sartén? Amor escuchameeee”, decía.

Ante ello, Jota comenzó a perder la paciencia debido a que no podía concentrarse mientras cocinaba la carne. “Ahhhh”, dijo el chico reality antes de presionar el botón de “mute” que silencia la cabina donde estaba Angie por un minuto.

Angie Arizaga a Jota Benz: “Vamos a hablar seriamente”

A pesar que el botón de “mute” estaba activado, la ‘negrita’ decidió sacar su celular para enviarle mensajes a su pareja. “Mira la tóxica, sacó su celular”, expresó Yako Eskenazi.

“No me llames, no tengo el celular, se me acabó la batería”, señaló el hermano de Gino Assereto.

Angie Arizaga continuó golpeando el vidrio para darle instrucciones, cuando se acabó el tiempo de “mute” se mostró molesta. “ ¿Recién me escuchas? ¡José Luis! (…) En la casa, vamos a hablar seriamente sobre tu muteada ”, manifestó.

