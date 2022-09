El exposo de Silvia Cornejo, el empresario hotelero Juan Carlos Iglesias Lanfranco denunció el posible fraude de Tito Paz, con quien organizó el Miss World Perú que iba a realizarse en Zorritos, Piura. Las diferencias, entre los ex socios, se dieron cuando Iglesias se percató que en redes sociales se decía que la candidata de Loreto, Lucía Arellano, sería la dueña de la corona.

Juan Carlos querías hacer una denuncia sobre este evento, ¿por qué ya no lo realizarás en Zorritos? ¿qué pasó?

Mira, soy un empresario hotelero de 25 años, conozco a Tito paz hace 20 años. Siempre me han gustado los eventos de belleza, por lo mismo que estuve casado con una reina (Silvia Cornejo) y siempre auspicié los eventos que él hacía y este año me dijo: Juan Carlos, los concursos están caídos, tienes muchas relaciones, puedes invertir y realizar los concursos, sobre todo el Miss World, el Miss Tierra y el Señora Perú. Entonces acepté, firmamos un contrato donde se específica que tengo todo el manejo del concurso y en el caso de cualquier discrepancia puedo elegir al jurado, directores, designar a todo el mundo. Pasan los días y en las redes se anunciaba que Lucía Arellano, la candidata de Loreto, prácticamente habría comprado (la corona). Me reúno con Tito y le pregunto que está pasando, pues mi nombre e imagen están de por medio. En ese momento le digo que para evitar especulaciones y se manche el nombre del Miss World Perú, designaría al jurado, porque según contrato me corresponde.

Ahí empieza el problema…

Exacto. Tito me dice: Juan Carlos no voy a permitir esto, me estás faltando el respeto. Le respondo que no le estoy faltando el respeto, simplemente hago valer mi contrato y la imagen del certamen

Por lo que se lee entre líneas con sus declaraciones, ¿la corona se habría negociado?

Es la que se estaba comentando en las redes sociales. Cuando se da esta situación, él como tiene más años que yo en estos eventos, le dice a los directores departamentales del concurso que yo no tenía nada organizado, cosa que es falsa. Tengo todos los documentos que dan cuenta había contratado la camioneta para desplazar a la reina, a la productora para el show. Viajé a Europa para contratar a Antonio Pavón y Sheyla Rojas, pues serían los conductores del evento y qué hace él ,se lleva ilegalmente el concurso a Lima, pues contractualmente no lo puede hacer.

DEMANDA

¿Hay alguna penalidad en ese contrato que firmó con él, que usted pueda exigirle una indemnización?

Lo voy a demandar por daños y perjuicios y por incumplimiento de contrato porque se me han caído muchos contratos. Él también alega que me va a demandar, pero las demandas se contestan siempre. Aquí el público, el pueblo peruano, tiene que saber lo que está pasando, porque yo estoy denunciando, el posible fraude. ¿Por qué no se pronuncia al respecto? Que salga y diga si es falso todo esto que se está comentando, por último Lucía Arellano también debería expresarse, pero no lo hacen, todo el mundo está calladito.

Juan Carlos Iglesias contó que, en redes sociales, se dice que la candidata de Loreto, Lucía Arellano, sería la ganadora del concurso de belleza. (Foto: Trome)

Estos rumores, en los concursos de belleza donde se especula se compran coronas no son de ahora. Cuando estuvo casado con Silvia Cornejo, también se decía algo similar.

Bueno, cuando yo estuve todo era limpio. No hubo nada, pero siempre se habla de eso. Nunca lo había visto, pero ahora es evidente. ¿Por qué pateó el tablero y por qué se llevó el concurso a Lima?

¿Usted ha trabajado con la señora Jessica Newton en estos concursos?

Sí, con Jessica Newton trabajé en el 2017, hicimos ‘La Casa de las Reinas’, en Zorritos, tres días de reality con todas sus reinas y todo muy bien con ella. Ahí fue que conocí a Antonio Pavón, pues fue quien presentó el evento. Aquí, lo qué se está evidenciando es un posible fraude de este señor y un claro incumplimiento de contrato.

¿No le responde las llamadas, ha tratado de comunicarse con él?

Le he mandado cartas notariales, mensajes y hace caso omiso. Uno tiene que ser honrado y honorable en la vida y él está demostrando que no lo es.

TRATO CORDIAL CON SILVIA

Cuando le mencioné a su exesposa, respondió con cordialidad, ¿conversa con ella?

En realidad, las veces que me la he encontrado (a Silvia) en diversas reuniones nos hemos saludado cordialmente, conozco a su pareja Jean Paul Gabuteau. Tengo buenas relaciones, no significa qué porque hayamos terminado ella o yo, seamos malas personas. Simplemente le deseo lo mejor, que le vaya muy bien en su vida, tiene un hijo con su pareja.

¿Y no lo lamenta cuándo la critican?

Son cosas de la vida, cosas que pasan.

MÁS INFORMACIÓN: