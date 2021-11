El conductor Juan Carlos Orderique comentó que le gustaría tener un programa infantil, pues la televisión carece de un espacio dedicado al entretenimiento de los niños. Recordó que él formó parte del elenco de Yola Polastri y le gustaría darle una sana diversión a los pequeños de casa.

“Yo he sido parte del elenco de Yola Polastri y he aprendido mucho a su lado, por eso, me gustaría más adelante poder hacer un programa infantil donde los niños puedan desarrollarse en el canto, la actuación... cosas que hoy en día no hay, y bueno, quizás sería un nuevo ‘Chabelo’, ja, ja, ja”, señaló Juan Carlos Orderique.

Asimismo, espera que el próximo año tenga luz verde para regresar con ‘La previa’, que es un formato querido por el público. “Por ahora sigo con ‘Emprendedores ponte las pilas’, donde hemos formado un lindo grupo y nos está yendo bien. Espero seguir ahí el próximo año mientras que se concreta la salida de mi programa, que estará siempre ligado al fútbol y teniendo contacto directo con el público, así que no me desespero. Por el momento, estoy divirtiéndome con ‘Extasiados’ que se emiten todos los jueves en la web de Trome”, detalló el conductor de televisión.

“TENGO TEMOR A ENAMORARME”

Hace unos días, Juan Carlos Orderique participó del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, y comentó que no suele conquistar por el estómago, que espera tener hijos y ante tantas separaciones en ‘Chollywood’ tiene temor a enamorarse.

¿Te han conquistado por el estómago?

Me han preparado platos ricos en algún momento, pero no me han conquistado solo por el estómago, la chica tuvo otras cualidades. Y yo, está claro, no conquisto por el estómago, mi forma de conquistar es siendo yo mismo, aunque ya soy tío para estar conquistando (risas).

¿Cómo vas en el amor?

Estoy solo, a mí no se me pasó el tren, se me pasó la locomotora (risas). Estoy tranquilo, ya llegará en algún momento la persona con la que pueda entablar una relación y formar una familia.

En algún momento dijiste que querías tener hijos, ¿sigue en tus planes?

Claro, quiero tener hijos, es válido que haya personas que no quieran tenerlos, pero yo sí quiero, ya llegará el momento, todavía no me doy por vencido, pero, primero, hay que conseguir a la persona indicada.

En la farándula se viven muchas rupturas amorosas, ¿qué opinas?

Son bastantes las parejas que se están separando, la tendencia es fuerte. Al ver tantas separaciones, tengo temor a enamorarme. Para qué voy a estar con alguien, si la va a fregar o me va a fregar en el amor. Que baje la marea y agarro fuerza y me voy con todo a buscar al amor de mi vida.