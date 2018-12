Supuestamente esta noche tendrá lugar el concierto de 'resurrección' de Juan Gabriel. Y es que aunque la muerte oficial del Divo de Juárez se confirmó en agosto del 2016, unos recientes rumores indican que estaría vivo.

El productor musical Gustavo Farias, amigo personal de Juan Gabriel, negó que el cantante reapareciera ante su público este sábado, tal como lo anunció su ex representante Joaquín Muñoz, y aseguró que sí falleció hace más de dos años.

"Estoy seguro (de que murió)", dijo el creador de los exitosos álbumes de Dúos para Juan Gabriel a Telemundo. Y es que aunque confirmó que nunca pudo ver su cadáver, sí mencionó una prueba que evidenciaría que falleció.

Gustavo Farias recordó que se encontraba en Los Ángeles, California, cuando recibió la noticia de la muerte de Juan Gabriel. Manejó hasta Santa Mónica y llegó al hotel a la 1 de la tarde, una hora y media después de enterarse de su fallecimiento.

El productor reveló que Gilberto Andrade, quien era en ese tiempo representante de Juan Gabriel, le mostró su mano y tenía una mordida. Según su testimonio, habría estado tratando de abrirle la boca al cantante para resucitarlo, 'pero su mandíbula se contrajo'.

“Estaban totalmente hechos pedazos no vi el cuerpo pero vi a las personas que si vieron el cuerpo y que no quieren hablar porque sus razones tendrán”, dijo el ex productor de Juan Gabriel.

Cabe indicar que hace algunas semanas el ex manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, aseguró que el Divo de Juárez iba reaparecer este 15 de diciembre. Según contó, su muerte fue fingida por 'razones de fuerza mayor'.

Sin embargo, la versión oficial dice que Juan Gabriel fue declarado muerto a las 11.45 horas del 28 de agosto del 2016 y que su cadáver pasó su última noche en una funeraria de Los Ángeles antes de que cremaran su cuerpo.