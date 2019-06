Tilsa Lozano hace esta revelación sobre el supuesto encuentro entre Juan Manuel Vargas y Aída Martínez

¡Qué fuerte! Tal parece que el episodio que contó Aída Martínez sobre Juan Manuel 'Loco' Vargas sigue (y seguirá) trayendo cola. Durante su paso por El Valor de la Verdad, la modelo señaló que el exfutbolista intentó besarla tras una fiesta ocurrida en San Miguel.

Aída Martínez contó que le dio una cachetada al Loco Vargas cuando él hizo el gesto. Al día siguiente, según su testimonio, el exseleccionado nacional la llamó para ofrecerle disculpas por lo ocurrido.

Durante el programa 'En Exclusiva' conducido por Tilsa Lozano, la 'Vengadora' contó que este episodio compartido por Aída Martínez no sería tan antiguo como parece y que, según una fuente cercana a la familia de Juan Manuel Vargas, habría ocurrido aproximadamente hace un año.

Aída Martínez le tiró una cachetada a Juan Manuel Vargas porque le hizo esta 'indecente' propuesta

"La información que tengo yo es que esto no habría pasado como hace muchos años atrás. La información que me dieron, una persona muy cercana a la familia fue que esto habría sido hace no tanto tiempo. Esa es la versión que a mí me han dado y que podría ser, no estoy asegurando nada", contó Tilsa Lozano.

La Vengadora incluso manifestó que la única persona que podía confirmar cuándo ocurrió todo el episodio con el Loco Vargas es la propia Aída Martínez. Tilsa Lozano no quiso dar más comentario sobre lo ocurrido.