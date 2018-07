Juan Manuel Vargas compartió en su cuenta Instagram un misterioso mensaje que seguramente ha puesto a más de uno a pensar. En la publicación, el futbolista aparece completamente solo y deja este texto:

"No me importa perder personas que no me quieren , he perdido personas que adoraba y mírenme ... sigo de pie 😇😇 ... buen fin de semana", escribió en su cuenta Instagram Juan Manuel Vargas.

Desde hace algún tiempo, el futbolista de Universitario de Deportes optó por desactivar los comentarios de sus seguidores en Instagram . Y en el caso de esta publicación, la situación no ha cambiado.

Loco y sus pastillas antes de clásico Loco Vargas

Como se sabe, Juan Manuel Vargas perdió a sus abuelos hace algún tiempo, quienes fueron parte fundamental de su vida y su crianza cuando se preparaba para ser futbolista profesional. Estas pérdidas fueron unas de las que más tocaron al deportista universitario y las que marcaron su vida.

Juan Manuel Vargas se mantiene alejado de los escándalos y vive feliz con sus cinco hijos y su pareja Blanca Rodríguez . La pareja dejó atrás su tormentoso pasado para enfocarse en su vida en familia.

Como se recuerda, hace varios meses Blanca Rodríguez estaba enfrentada en una batalla por las redes sociales con Tilsa Lozano . Sin embargo, la Vengadora optaba por no contestar sobre ella o Juan Manuel Vargas y solo se concentró en su familia.

Recientemente, Blanca Rodríguez compartió una fotografía de su hijo menor Vitto en su cuenta Instagram . Rápidamente, Juan Manuel Vargas no dudó elogiar a su bebé y sobretodo, sus fuertes genes.

"Ohhh me muerooo blanquita es IDÉNTICO a su padre que tales GENES del loco tiene un pincel jijijij los dibuja igualitos", escribió sarcásticamente Juan Manuel Vargas en Instagram . Sin dudas, orgulloso de su familia.

Juan Manuel Vargas en Instagram Juan Manuel Vargas en Instagram

