Juan Víctor lamenta haber dejado mal parada a Andrea San Martín con videos y audios: “Lo siento”

Juan Víctor Sánchez reapareció en el programa ‘Amor y fuego’ para contar detalles de la batalla que aún mantiene con Andrea San Martín por su pequeña hija, luego de que su madre Doña Alicia publicara unos videos y audios que dejan mal parada a la ojiverde.

Recordemos que la señora Alicia, la madre de Juan Víctor, usó sus redes sociales para acusar a Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu de ser consumidores de marihuana. La señora compartió audios, videos y mensajes que probarían su fuerte denuncia.

Al respecto, Juan Víctor que nunca estuvo enterado de las acciones de su madre y lamentó que dichas publicaciones hayan dejado mal parada a Andrea San Martín.

“Tenemos que haber llegado a este punto, lamentablemente, a mí me duele bastante, no he querido de forma indirecta hacer quedar mal a la mama de mi hija, lo siento por eso lado. Pero no puedo ver a mi hija”, indicó.

Juan Víctor lamenta haber dejado mal parada a Andrea San Martín (Video: Willax)

RECONOCE QUE SE EXCEDIÓ

Finalmente, el empresario reconoció que su madre ‘se excedió' al hacer esos posts en Instagram debido a que no ayudan en la tensa relación que mantiene con la ojiverde con su hija.

“Considero que se excedió en hacer eso. De frente lo posteó“, dijo Juan Víctor al revelar que no le consultó que iba a publicar esas historias.