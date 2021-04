El actor Julián Legaspi dijo que está agradecido con el cariño de la gente que lo felicita por su trabajo y resalta el carácter y la fuerza de su personaje. Dice que siempre tiene la energía arriba y reconoces que, a veces, es agotador.

“‘Fernando Berrospi’ se está volviendo más extremista, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el personaje empezó como un hombre de carácter, pero está apuntando a convertirse en el verdadero villano de la historia”, dijo Julián Legaspi.

También es discriminador, hasta con su hija ‘Fiorella’ (Mayella Lloclla)...

Sí, es un personaje totalmente racista, clasista y lamentablemente hay gente así en la sociedad...

¿Cómo te has sentido con el personaje?

Muy bien porque es un personaje que requiere de mucho esfuerzo, que cambia constantemente de emociones. Es un tipo que en dos segundos puede perder la cabeza y eso como actor es rico porque nunca se sabe por dónde va a ir.

‘Fernando Berrospi’ siempre tiene la energía arriba, ¿es desgastante para ti?

Exacto, sí tiene la energía muy arriba, cambia mucho de emociones. Digamos que de alguna manera es cansador, no es lo mismo hacer un personaje que para conversando a uno que pierde la cabeza, que se pone como loco.

¿Qué te dice la gente de tu personaje?

La verdad, gracias a Dios siento que la gente más que verme como el malo, me felicita por mi trabajo, por la actuación que hago porque le pongo mucho carácter, mucha fuerza y eso a los televidentes les gusta. Más que crítica, que me ha pasado con otros personajes de que te gritan ‘malo’ en la calle, más bien me paran para decirme que les gusta mi trabajo, que soy su actor favorito. Eso me llena de alegría porque uno está en esta profesión, no para enriquecerse sino porque nos gusta actuar y se agradece el cariño de la gente.

Hay mucha gente que aún te recuerda como ‘Calígula...’

Sí, ya son tantos años de trabajo. La gente joven me recuerda por ‘Ángel Gaviria’ de ‘Al fondo hay sitio’, ese personaje que quería ser presidente. Hay un video que se volvió viral en la que sale ‘Ángel Gaviria’, donde dice que la cerveza va a costar 20 céntimos, que la fiesta de San Juan va durar seis meses. Entonces, el que no me recuerda como ‘Calígula’, me recuerda como ‘Ángel Gaviria’ o ‘Fernando Berrospi’. Hay un contacto bonito con la gente que te abre las puertas de sus casas.

También estás haciendo una obra teatral.

Sí, se llama ‘Nuestras Mujeres’ con Leonardo Torres y Bruno Odar y es dirigida por Aldo Miyashiro. La pueden ver por Joinnus y Movistar Play. Ahí hago un personaje totalmente diferente a ‘Fernando Berrospi’ y además es rubio.

