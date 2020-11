Hace más de un mes, la periodista Juliana Oxenford dio a luz a su segundo hijo Mateo y está disfrutando al máximo de su faceta como madre, tal como lo hizo con su primera hija, María.

En redes sociales contó cada etapa de su embarazo y ahora se animó a contar su experiencia con la lactancia materna exclusiva, que pese a los sacrificios que debe hacer como dormir muy poco, es según su opinión “una experiencia maravillosa”.

“Dar de lactar a libre demanda implica dormir poco o nada, por lo menos, los cuatro primeros meses. Implica esperar a que tu bebé cierre los ojos unos treinta minutos para aprovechar y comer, bañarte, devolver alguna llamada y darte tiempo para recordar que tú también tienes necesidades. Dar de lactar es un sacrifico que solo una mamá puede hacer”, señaló en la primera parte de su mensaje.

“Dar de lactar es una experiencia tan difícil como maravillosa y - en mi caso- no me arrepiento de no haber tirado la toalla con María (su primera hija) y tampoco ahora con Mateo. Amamantar a tu bebé es un acto de amor que requiere- entre otras cosas- perder todo tipo de comodidad y vergüenza. En esta foto por ejemplo, tuve que estacionarme y pasar a Mateo a mi asiento para darle teta y calmarle el hambre. Como me sentí? Increíble. Nada más mágico que reconocer el poder de tu cuerpo. #DoyTetaFeliz”, finalizó la periodista.

Recordamos que Julia Oxenford se casó en diciembre del 2018 con Milovan Radovic, en una ceremonia íntima en el fundo Catalina, ubicado en Pachacamac, sin embargo tuvo una gran celebración donde la agrupación de cumbia ‘Pintura Roja’ hizo bailar a la novia y sus invitados.