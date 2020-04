No se queda callada. Juliana Oxenford no permite insultos ni críticas malintencionadas. La periodista se pronunció contra aquellos usuarios que le dijeron que no debe realizar karaoke en programa periodístico.

El viernes pasado, Juliana Oxenford cerró su programa con un divertido Karaoke. La idea agradó a muchos, sin embargo, hay quienes consideran que esta actividad dista mucho de la del periodismo. La periodista utilizó su Instagram para pronunciarse sobre el tema. " A los que critican e insultan creyendo que soy más o menos periodista por cantar, la próxima agarren su control y cambien de canal", menciona la conductora.

Juliana Oxenford considera que realizar un karaoke durante su programa periodístico es una muestra de autenticidad. “En esta carrera he aprendido que mientras más auténtica sea, más cerca estaré siempre de esa verdad que como periodista sigo”, continúa la periodista.

Además, Juliana Oxenford agradeció el cariño de sus seguidores. “Gracias por vernos. Hoy terminamos la semana cantando y tratando de alegrarnos y darles un poco de alegría también a ustedes. A los que me escriben diciendo que lo disfrutaron, un abrazo grande” indica la periodista.

Juliana Oxenford sorprendió nuevamente a sus fanáticos. La periodista volvió a cantar para sus seguidores pero esta vez no fue en el balcón de su departamento ni tampoco un tema de Pintura Roja -agrupación a la cual admira- sino en el set de ATV y con la interpretación de ‘El sol no regresa’ del grupo español La Quinta Estación.

Antes que termine su programa, la reconocida periodista quiso culminar de forma diferente. Juliana Oxenford contó que le preguntó a su equipo de producción qué querían que cante y la música de La Quinta Estación comenzó a sonar en el set.

“Vamos a terminar el programa cantando, a ver si así nos alegramos todos”, dijo la periodista.

Tras culminar de hacer el karaoke, Juliana Oxenford dijo: “Hay que ponerle un poco de alegría, simpatía y buen humor a estos días que realmente son complicados para todos. Hoy llegué al programa y le comenté a mi equipo de producción que tenía muy pocas ganas de hacer el programa en vivo porque me desbordé”, agregando que tenía que hacer labores en su casa compartidas con su esposo, así como ayudar a su hija a hacer sus tareas en las clases.

Juliana Oxenford sorprendió con karaoke al finalizar el programa. (ATV)

