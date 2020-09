LA LUCHA POR EL RATING. El programa periodístico que conduce Juliana Oxenford, Al Estilo Juliana, no logra repuntar en el rating. Tras lograr cifras de hasta dos números en junio de este año, el programa sufre una notable disminución de su audiencia.

El jueves pasado, Al Estilo Juliana sólo logró seis puntos, como se puede ver en el informe de IBOPE, empresa que se dedica a medir el rating de los programas televisivos. La cifra evidencia que el público prefiere otro tipo de contenidos. Por ejemplo, el reality Esto es Guerra ese mismo día alcanzó los 20 puntos.

Al respecto, Juliana Oxenford ha respondido que no compite con Esto es Guerra porque sus audiencias son distintas: “Nunca se le va a ganar a esos realities que arman vasos y muestran tetas, pero estoy feliz”, dijo en febrero de este año a un medio local.

“Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto. Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente. Los programas subsisten en la medida que la gente los siga viendo. Nosotros estamos contentos con quienes somos, con lo que hacemos y con lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Un abrazo a todos”, agrega

Juliana Oxenford explica por qué no es influencer -OJO