MUY EMOTIVO. Juliana Oxenford no pudo evitar quebrarse luego que la producción de ‘Al estilo de Juliana” le preparara una sorpresa por su cumpleaños número 43. La periodista recibió el inesperado saludo de su madre Liliana Tuja y de sus dos hermanas, sin embargo, la gran ausente en la sorpresa fue Lucía Oxenford, hermana fruto de su relación de su padre Marcelo Oxenford y Yvonne Fraysinett.

La madre de la conductora apareció en las pantallas de ATV para dedicar un emotivo mensaje. “Feliz cumpleaños. Te admiro, admiro tu valentía, lo trabajadora que eres, lo buena mamá, lo encantadora mamá...”, inició diciendo lo que provocó que Juliana se quebrara.

“Admiro también la consecuencia que tienes, la fuerza y el punch que pones a cada cosa que haces. Te quiero, hija”, agregó.

Sin embargo, eso no fue todo pues aparecieron también las otras dos hermanas de Juliana, Lorena y Patricia Oxenford, quienes tuvieron palabras de admiración hacia la comunicadora.

“Cuando hace varios años mi mamá me dijo que estaba embarazada otra vez, nunca me imaginé que lo que venía en camino eras tú, una hermana que llenó mi vida de alegría, que es inteligente, divertida, valiente como pocas, que es una hermana genial y la mejor madrina que pude haber elegido para mi hija, te amo Juli, con todo el corazón, que vivas 100 años”, le dijo bastante emocionada Lorena Oxenford.

Juliana Oxenford se emociona al recibir saludo de su madre por su cumpleaños: “Admiro tu valentía” (Video: ATV)

Mientras que Patricia continuó con el saludo. “Hola, Juli querida, cómo estás, un feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, te escribí temprano, te quiero mucho y espero estar juntas muy prontito. Quiero decirte que todas las cosas buenas que te pasan te las mereces porque eres una persona fabulosa, transparente, sincera, directa y eso es lo que te ha hecho grande”, precisó muy emotiva.

En tanto, Lucía Oxenford no fue parte de la sorpresa cumpleañera de la periodista, quien en su mensaje resaltó a las dos hermanas que tiene por parte de su madre. “Gracias, qué maravilla. Esas son mis hermanas, tres mujeres, gracias a mi mamá y a mi esposo, qué bonito”, dijo.

LA MALA RELACIÓN ENTRE JULIANA Y LUCÍA OXENFORD

Meses atrás, Juliana Oxenford terminó por confirmar que se encuentra distanciada de su media hermana Lucía Oxenford, pero que no guarda sentimientos negativos para ella.

“A veces el exceso de honestidad muchas veces ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas. Alguna vez me preguntaron por mi papá y fui absolutamente honesta porque no tengo mayor relación, después salieron a bombardearme (...) Yo en realidad nunca he tenido la necesidad de hablar de terceras personas para lograr algo en la vida. La gente que sigue sabe empecé desde abajo, haciendo un bloque deportivo en ATV y en paralelo trabajaba en una radio de madrugada. Lo mío es el periodismo y el tema de la actuación, del teatro, lo disfruto como espectadora”, mencionó.

“No quiero hablar de gente con la que efectivamente no tengo relación, un montón de veces me han preguntado el porqué no tengo relación con mi familia, pero escúchenme la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico”, concluyó.