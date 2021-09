Durante una transmisión con Renato Cisneros por Instagram, la periodista Juliana Oxenford recordó su pasado en Latina junto a quien era su colega Sigrid Bazán, ahora congresista de la República.

La conductora de ‘Al Estilo de Juliana’ arremetió una vez más contra Sigrid y contó anécdotas que pasaron cuando ambas eran figuras periodísticas en el canal 2.

Según Oxenford, Sigrid maltrató e insultó a un miembro de investigación de Latina por no tener un documento oficial. Tras ello, la conductora la criticó por intentar dar cátedras de periodismo.

“Una vez me acuerdo que insultó. Estábamos haciendo una prueba con unas nuevas cámaras y unos nuevos monitores que habían puesto para otro evento, justo un chico de investigación del canal, había publicado una noticia trascendental y yo digo, mira qué bacán, consiguió el papel, y ella dice: ‘¡Qué bestia!, ese no es el papel, porque en La República tiene el papel con el documento’”, contó Juliana al escritor Cisneros.

Juliana Oxenford ‘dispara’ contra Sigrid Bazán: “No le importó el periodismo, le daba asco salir a la calle”

“Yo digo: ‘escúchame, tú no vengas a dar cátedra de periodismo porque no eres ni siquiera periodista, nunca has estado en la calle y encima te pones a maltratar a la gente, mira mamacita, ubícate, el hecho que te levantes al hijo del dueño de La República, no’”, agregó.

Sin embargo, esto no fue todo, Juliana también reveló que Sigrid Bazán se molestaba cuando le intentaban quitar el protagonismo en Latina y que esperaba que alguna conductora se enfermara para reemplazarlas.

“A ella le daban un espacio chiquitito y ya estaba viendo en qué momento Mónica Delta se enfermaba, yo me electrocutaba o Lorena Álvarez estaba con diarrea para ir y decir yo quiero ese lugar, me consta. Qué desesperación, por Dios”, aseguró.

JULIANA OXENFORD PIDE DISCULPAS

Juliana Oxenford pidió disculpas a Sigrid Bazán al darse cuenta que el hecho generó todo tipo de cuestionamientos en redes sociales. La conductora lamentó lo sucedido y reconoció que no debió usar algunas frases.

“Entiendo a quienes consideraron hirientes mis palabras y les pido- nuevamente- disculpas. Lo mismo a la congresista Sigrid Bazán”, escribió.