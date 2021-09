El escritor Renato Cisneros se pronunció luego que su conversación con la periodista Juliana Oxenford causara revuelo por hablar sobre la congresista Sigrid Bazán y su labor en los medios de comunicación.

A través de su cuenta de Twitter, el también comunicador respondió a la bancada de Juntos por el Perú que rechazó tajantemente “la agresión expresada por Juliana Oxenford” y además cuestionó el respaldo del escritor.

“Lamento que una conversación pública entre amigos haya provocado tanta incomodidad. Yo convoqué a Juliana Oxenford, así que pido disculpas a la congresista Sigrid Bazán por nuestras expresiones ofensivas e hirientes. Se equivoca dos veces quien no reconoce sus excesos. Saludos”, escribió Cisneros.

Su respuesta tuvo la suscripción de Juliana Oxenford, quien arremetió contra el grupo parlamentario a la que pertenece Sigrid Bazán.

“Aplaudo el interés, que además comparto, sobre el respeto y protección a las mujeres. Ojalá fueran tan claros cuando se trata de verdadera violencia como la que ejerce el Premier Bellido. Lo de la conversación con Renatos Cisneros jamás pretendió agredir a nadie. No confundir”, remarcó.

JULIANA OXENFORD ‘EXPLOTA’ CONTRA SIGRID

La periodista Juliana Oxenford tuvo una conversación con el escritor Renato Cisneros a través de Instagram donde salieron a relucir varios temas, uno de ellos sobre Sigrid Bazán. La conductora de televisión confesó cómo fue trabajar con la congresista cuando también pertenecía a Latina.

Juliana Oxenford ‘dispara’ contra Sigrid Bazán: “No le importó el periodismo, le daba asco salir a la calle”

“La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean y desde que la conocí dije esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder”, sostuvo.

“Yo siempre decía ‘¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo?’ A ella le da asco salir a la calle, le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho ‘¿A la calle yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol’ Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín”, arremetió generando que Cisneros se riera.