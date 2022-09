Juliana Oxenford volvió a hablar de la relación que tiene con su media hermana Lucía Oxenford y dejó en claro que no la odia, pero prefiere mantenerse distante de ella, así como de su padre Marcelo. La periodista de ATV señaló que no tiene un buen recuerdo de ella, por lo que no está interesada en forjar un vínculo familiar.

En entrevista con Infobae, la conductora de televisión respondió sobre cómo toma que su media hermana sea comparada con ella en redes sociales. Muy ‘suelta de huesos’, Juliana precisó que no es difícil para ella, como lo debe ser para Lucía.

“Yo creo que eso debe ser más difícil para ella que para mí. Yo no sé que está haciendo ella ahora, pero no es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas, creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo. No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana”, dijo.

En otro momento, Juliana hizo hincapié que la ‘fama’ que ha construido Lucía Oxenford ha sido por ser la hija de dos reconocidos actores, más nada.

“ Yo no estoy en contra de ella, no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ha hecho o ha dicho , no comparto la manera de manejarse en muchas situaciones, que ahora ya no hace, pero en algún momento se dieron. Yo no la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo”, puntualizó.

JULIANA NO QUIERE TENER VÍNCULO CON LUCÍA

Juliana Oxenford sostuvo que no mantiene un vínculo cercano con su media hermana Lucía, a diferencia con sus cuatro hermanos (hijos de papá y mamá). Recalcó que tampoco tiene interés en entablar una comunicación con ella.

“Para mí, mi mamá y mis hermanos son todo, me muero. Pero cuando no hay este tipo de vínculo, tampoco extrañas ni anhelas lo que no conoces. Los recuerdos que yo tengo donde hubo cercanía con Lucía no fueron momentos felices , entonces, para qué voy a buscar algo que no me va a hacer crecer como persona”, acotó.