Coronavirus Perú | Lo hizo nuevamente. Juliana Oxenford sigue cautivando a sus fieles seguidores con nuevos videos en su red social Tik Tok, a la que se unió recientemente. La periodista, esta vez, mostró cómo reacciona ante las personas que le caen mal.

“Si algún día tú me agarras mirándote de esta manera (hace gestos), aléjate de mí que no me caes bien”, se le escucha decir a Juliana Oxenford en las nuevas imágenes que colgó también en su cuenta de Instagram.

Actualmente Juliana Oxenford acumula más de 76 mil seguidores en Tik Tok a tan solo días de haberse unido a la fiebre en la red social que se ha vuelto popular durante la cuarentena por el coronavirus.

¡Sigue asombrando a sus miles de seguidores! La periodista Juliana Oxenford se unió a Tik Tok hace unos días y viene publicando nuevos videos con los que entretiene a sus fanáticos. En estos muestra una faceta que pocos conocemos y que no vemos en TV.

Esta vez, Juliana Oxenford grabó un nuevo video de Tik Tok relacionado a la cuarentena. La conductora de ‘Al estilo Juliana’ mostró ‘su lado más ansioso’ en las nuevas imágenes que colgó en dicha plataforma.

“Tantos días en cuarentena me va a dar algo, me va a dar algo”, se le escucha decir a Juliana Oxenford en este nuevo video de parodia que publicó en sus redes sociales en medio de la cuarentena.

SU PRIMER TIK TOK

En medio de la cuarentena que busca frenar la propagación del coronavirus en el país, la periodista Juliana Oxenford estrenó su primer video en la red social Tik Tok y lo compartió también en su cuenta de Instagram para novedad de todos sus seguidores.

“El stress del trabajo en cuarentena me hizo caer en la tentación...jajaja”, escribió Juliana Oxenford en la publicación del video de su primer video de Tik Tok.

