El cantante Julio Andrade afirmó sentirse muy apenado por la repentina muerte del rockero Marciano Cantero, líder y vocalista del grupo argentino Enanitos Verdes, con quien compartió en diversos escenarios y siempre mostró mucha humildad.

“Tengo una tristeza enorme, pues Marciano era un ícono de la época más importante del rock latino, pues los ochenta y los noventa fueron un par de décadas prodigiosas para el rock en español, así se vivió en el Perú gracias a la fuerza que hubo en Argentina y en España. Después de Charly García, Soda o GIT aparece un grupo como los ‘enanitos verdes’ con una cierta onda particular, algunos decían que no era más pop que rock, pero siempre fueron considerados en la escena rockera”, comentó Julio Andrade.

¿Qué recuerdos de Marciano Cantero?

Era un poeta sencillo porque no se hacía mucho rollo con la prosa, pero tenía canciones con mensajes muy bonitos y tuve la suerte de tratarlo, de conocerlo, de hablar con él en más de una ocasión. Siendo ya una persona famosa, lo he encontrado en México, en Los Ángeles, y aquí en el Perú, coincidiendo en un festival en Arequipa pasamos un rato muy agradable con su banda... un tipo A1, una perdida muy grande y lamentable, y siendo aún joven a sus 62 años. La complicación de su salud ha sido lamentable, por eso, pasando los cincuenta años hay que chequearse siempre.

¿Tú estas siempre chequeándote?

Cuando pasamos los cincuenta y por más bien que nos veamos, ya cualquier infección en el interior del organismo nos puede pasar factura y sé que hay muchos artistas, muchos músicos que no se preocupan por hacerse sus chequeos anuales y es muy importante. Yo los estoy haciendo porque me presionan mis hijos y mi esposa, porque yo he sido muy descuidado.

¿Cómo va la música?

Estoy con bastante chamba y ando por lanzar un nuevo sencillo. En estos tiempos estoy lanzando un single cada cuatro meses y tocando en vivo cada quince días en ‘Dosis’ de San Isidro. Además, acabo de regresar de una nueva gira por Estados Unidos y ahora estoy viendo todo para ir a Europa en noviembre... por eso, tengo que cuidar el chasis pues estoy volviendo a vivir una época bonita de mi carrera, tengo 57 años y tres nietos que los estoy disfrutando.

¿Sigues jugando al fútbol?

Ya no, ha me he retirado del fútbol, pues me rompí la rodilla dos veces y hace poco me jodí el tendón de aquiles, así que mi esposa ya se encargó de botar toda mi ropa deportiva. Ahora solo salgo a correr, hacer un poco de pesas, pero siempre manteniendo en forma.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona explota contra esposo de Evelyn Vela por decir que se arrepiente casarse: “Ya empezó la patanería”

Patrick Llamo: ‘Magaly Medina no perdona a nadie’

Ethel Pozo ya tendría nuevo wedding planner y Gisela Valcárcel está supervisando todo: ¡Se casará en Pachacámac!