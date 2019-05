Junior Silva y Carla Tello se casaron en secreto y lo revelan con este emotivo mensaje ¡Felicidades!

¡Qué vivan los novios! El actorJunior Silva y la periodista Carla Tello contrajeron matrimonio en secreto y se animaron a contarlo después de un mes a través de sus redes sociales. La pareja reveló la noticia con sus familiares y amigos.

En su cuenta de Facebook, Junior Silva compartió la buena nueva y dio detalles muy emotivos de como realizó esta 'locura de amor', como él la llama, con la periodista.

"Quiero contarles algo que hice hace un mes. Muchos saben que estoy muy bonito momento de mi vida en el amor. Nunca creí que iba conocer a una mujer increíble, a una mujer que tiene un gran sentido del humor, una gran profesional, una mujer que me hace sentir mucha increíbles, que me ha dado su apoyo incondicional para todo", empieza Junior Silva en su mensaje.

"Este amor ha sido muy fuerte y conforme pasaron los días me di cuenta que no quiero estar un día sin poder verla, sin darle un beso y decirle todo lo que siento por ella. Es por eso que viajamos juntos e hicimos algo que hasta ahora consideramos una locura. Pero créanme que ha sido uno de los días más perfectos de mi vida", añade.

"Me casé (con todas las de la ley) con mi compañera con la mejor persona y en el pro que mirarla y no dejar de verla nunca. La verdad nunca me había pasado y es por eso que tomamos esta decisión juntos porque cuando hay amor todo se puede hacer.

Y sí, muchos pueden decir varias cosas, pero hemos tomado una de las decisiones más increíbles que no se ha podido tocar. Te amo Carla Tello y gracias por este maravilloso día. Que sean muchísimos más y sobre todo, para toda la vida", finaliza el locutor en su publicación.

El 14 de febrero pasado, Carla Tello y Junior Silva inundaron las redes sociales al confirmar su relación amorosa. De inmediato, los mensajes de felicitación no se hicieron esperar.

"Lo entrevisté en el canal y luego nos dimos cuenta de que teníamos cosas en común. Justo me estaba yendo de viaje a Europa y él me dio unos ‘tips’. Sabía cosas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y a mí me gusta mucho la gente que tiene datos, que es interesante, que te puede hablar de muchas cosas", contó Carla Tello a Trome sobre cómo fue que conoció al actor.