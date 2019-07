Karen Dejo aseguró que no hay amistad con Lucas Piro, con quien tuvo una relación, pero sí hay respeto

Karen Dejo aclaró que no existe amistad con Lucas Piro, con quien tuvo una relación sentimental el año pasado, y se han reencontrado en el reality ‘Divas’ del programa ‘Esto es guerra’.



¿Cómo te va en ‘Divas’?

Me siento superbién, todo el mundo sabe que me encanta bailar... pero es televisión, es un show.



¿Y qué tal el reencuentro con Lucas Piro?

Bueno, cada uno hace su chamba, yo sabía que en algún momento nos teníamos que volver a encontrar, pero todo bien.



Se podría decir que hay una amistad...

No... amistad, no. Lo que hay es respeto. Lo que me gusta sobre todo es trabajar tranquila, buscar crecer en cada cosa que hago. El baile me encanta y me esfuerzo en cada ensayo para las galas.



Además, has grabado en la serie ‘Los Vílchez’...

Sí, he tenido un personaje pequeño, pero feliz de volver a la actuación. Mi personaje se llama ‘Samantha’ y seré una chica divertida, pícara, que le moverá el piso a ‘Facundo’ (Sergio Paris).



¿Y sigues soltera?

Solterita, sin compromiso. Soy muy reservada con mis cosas, no me gustan los escándalos, pero si me ven con alguien no hay problema, pues no le debo explicaciones a nadie.