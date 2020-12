Por Eric Castillo

La ‘combatiente’ Karen Dejo descartó formar parte de la plataforma ‘OnlyFans’ tal como lo vienen realizando diversas figuras de la farándula como Xoana González, Leslie Shaw o Vania Bludau. Además, espera seguir el próximo año en ‘Esto es guerra’.

“Ahora me encuentro enfocada en terminar bien la temporada de ‘Esto es guerra’, solo nos quedan dos semanas de programa... y no tengo pensado ingresar a ‘OnlyFans’, no es mi estilo. Respeto el trabajo de todos”, dijo Karen.

Además, señala que le gustaría seguir el próximo año en el reality de competencia, pues es el programa más visto de la televisión. “Me gustaría seguir en el programa, aún no tenemos información sobre el futuro del reality. Aunque nos critiquen, hay mucha gente que nos sigue y que apoyamos en esta crisis”, agregó la ‘Sabrosura’.