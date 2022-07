La fuerte denuncia de Carlos Abanto contra Karen Dejo por violencia familiar en agravio de su menor hija de 10 años ha levantado la polémica. Y es que el piloto comercial acusó a la ‘Sabrosura’ de haber insultado, humillado y hasta golpeado a su pequeña.

Según el parte policial, el pasado 7 de julio Karen Dejo tiró al suelo a su hija y la botó de la casa. “La tiró al suelo, la arrastró botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa, manifestándole que es una ‘malnacida’ y que muchas veces la insulta con adjetivos como ‘hubiera deseado que no hubieras nacido’, ‘tú podrías ir a la calle como una tiradita e hija de un basurero’”, narró Magaly Medina en su programa del último viernes.

Según la denuncia, la modelo habría maltratado a su hija también en el pasado. “La jala de los cabellos, le propina cachetadas y el miércoles 6 de julio nuevamente la menor fue amenazada con darle una cachetada y una patada en la boca” , consigna el documento.

¿QUIÉN ES CARLOS ABANTO, PADRE DE LA HIJA DE KAREN DEJO?

Carlos Abanto es un piloto comercial de 41 años y ex integrante del grupo noventero Huracán. Su relación con Karen Dejo se hizo pública en 2010, cuando la revista de Magaly Medina mostró imágenes de ambos muy cariñosos. En ese momento, él radicaba en Estados Unidos y ella participaba en El Gran Show de Gisela Valcárcel.

En 2012 tuvieron a su hija, Mía, quien llenó de felicidad sus vidas pero no lograron casarse. Diferencias entre la pareja, que no han sido detalladas por la modelo, hicieron que se separaran poco más de un año después, en 2013.

Según comentó la urraca en su último programa, cuando se separaron, Karen Dejo decía que Carlos Abanto fue un ‘mal marido en todos los sentidos’ y que se sentía sola cuando tuvo una relación con él. “Ella hizo pública que su relación con el padre de su hija era mala, se separaron y aparentemente no tuvimos otra información de que ellos se llevaran mal o tuvieran una mala relación con respecto a la hija”, indicó la periodista.

En 2013, la ‘Sabrosura’ se confesó con América Espectáculos y aseguró que dio todo en su relación. “Las cosas no se dan, uno siempre sueña con lo que quiere y cuando deja se soñar es por algo”, acotó la chica reality, quien también descartó que hayan terminado por una infidelidad.

“Una tiene que entregarlo todo para que una relación funcione. Cuando tienes una relación y, por más que lo hayas entregado todo, las cosas no funcionan bien, entonces debes pensar en ti misma y dar un paso al costado. Eso es lo que he hecho, preocuparme por mí y por el bienestar de mi hija. Como mujer, lo di todo (en su relación)”, acotó para la prensa.

Pasó el tiempo y Karen Dejo inició una relación con Lucas Piro, momento desde el cual empezó a tener algunas diferencias con Carlos Abanto, quien se habría puesto celoso de la nueva pareja de su ex. En ese momento, el piloto acusó a la modelo de no permitirle pasar tiempo con su pequeña y ella por su parte, daba a entener que su novio argentino era una especie de figura paterna para su pequeña porque el padre estaba ausente. El ex Huracán se defendía que no tenía mucho tiempo por el trabajo y también habrían mantenido problemas por la pensión de alimentos.

En 2019, la chica reality terminó su relación con el bailarín Lucas Piro y tiempo después crecieron los rumores sobre una supuesta reconcilación con el padre de su hija. “Con el papá de mi hija yo dije en algún momento de mi vida ‘nunca más’, pero los años han pasado y dije no, los años te hacen madurar, te hacen cambiar, te hacen dar cuenta de los errores, ser un poco más flexible”, dijo en ese momento dejando abierta la posibilidad de un amiste. Además, se difundieron imágenes juntos, aunque nunca confirmaron su regreso.

La más reciente declaración de Karen Dejo sobre Carlos Abanto fue en noviembre de 2021, cuando reveló que el piloto le propuso matrimonio durante su relación pero ella decidió recharzarlo. “ Me hubiera encantado casarme pero no lo hice porque habían muchos problemas y para mí el matrimonio es la coronación de una relación”, acotó.

