INCONSCIENTE. Karen Dejo volvió a ser ampayada festejando con un grupo de amigos en un restaurante. La conductora no guarda ninguno de los protocolos y se luce sin mascarilla. Además, no mantiene la distancia social.

Las imágenes obtenidas por “Amor y Fuego” muestran a Karen Dejo en compañía de amigos en un restaurante de San Isidro. La integrante de Esto es Guerra los abraza y los saluda con beso en la mejilla. Además, se sienta en la pierna de uno de ellos.

“Pero eso es una mesa que es la que más aplaude. No sé si el restaurante ha dado el permiso”, menciona Rodrigo González. “Se han instalado plasma, Karen Dejo vive en el 2019″, continúa el conductora.

Rodrigo González también bromea sobre la actitud despreocupada de Karen Dejo en plena crisis sanitaria global. “Karen Dejo es de no parar, el viernes, el sábado. A ella le han dicho que nos va a caer el meteorito ya, de repente maneja información confidencial. Está viviendo de una manera que nos despiertan las alarmas”, menciona.

Esta no es la primera vez que Karen Dejo es criticada por no respetar la distancia social en pandemia. Hace unos días, protagonizó un reportaje donde se le observa festejando en un restobar de Punta Hermosa. “Yo fui a un restobar que abrió sus puertas con capacidad de aforo reducida. Además, el lugar no es una discoteca, sino un restobar con mesas y sillas. Quiero aclarar que yo no he ido con ‘Choca’, ni Peter Fajardo como se ha dicho”, indicó la modelo”, se excusó aquella vez.