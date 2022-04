En Instagram, Karen Schwarz reveló cómo fue su ruptura con Ezio Oliva, su actual esposo y padre de sus hijas. La exMiss Perú compartió este pasaje de su vida luego que una seguidora le pidió consejos para superar una separación.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí”, expresó.

Continuando con su relato, la conductora de Televisión expresó que sufrió casi un mes por alejarse de Ezio Oliva, pero que decidió ponerle fin a todo.

“Me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que, si él regresaba o no”, escribió.

Karen Schwarz en Instagram

Karen Schwarz: “Nunca esperes nada de nadie”

Finalmente, Karen Schwarz le aconsejó a su seguidora que no base sus expectativas en una persona.

“Nunca esperes nada de nadie, tú eres dueña de tu vida y de tus decisiones. Si ya han pasado 3 años, tiene que rehacer tu vida”, escribió.

Actualmente, Karen Schwarz y Ezio Oliva son una de las parejas más sólidas del medio, se han mantenido juntos por casi 7 años.

