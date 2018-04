Karen Schwarz afirma que Ezio Oliva no la dejó participar en novela porque iba a besar a otro :O [VIDEO]

La modelo Karen Schwarz fue entrevistada por el presentador de televisión Christian Rivero. La conductora de Panamericana Espectáculos contó que su esposo Ezio Oliva es celoso y que no la dejó participar en una novela.



Karen Schwarz reveló que Ezio Oliva no la dejó aceptar una propuesta laboral porque iba a besar a un actor. "Me llamaron para actuar en una novela, no voy a decir cual, Ezio me dijo "'¿vas a chapar?" entonces no, como es mi manager no cerró", contó entre risas la conductora de televisión.



Christian Rivero le preguntó a Karen Schwarz si es que en algún momento actuaría en una escena íntima, la conductora se negó de manera categórica. "La gente no cree esto, pero yo iba a ser monja, llama a mi mamá y pregúntale", dijo la conductora de televisión.



Karen Schwarz indicó que cuando era joven iba a ser monja porque le da mucha vergüenza mostrar su cuerpo. Christian Rivero le recordó a la modelo su participación en El último Pasajero, programa donde debutó como modelo.



Karen Schwarz llamó a su mamá en medio de la entrevista. "Ella fue muy tranquila, ella tenía su grupo de amigos y salía sólo los sábados con ellos", contó la mami de la conductora de televisión. Mira su entrevista aquí.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.