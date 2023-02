Karen Schwarz visitó este viernes 24 de febrero el set de “América Hoy” y se sometió a una serie de preguntas y una de ellas tuvo que ver con la estatura de su esposo y padre de sus hijas, el cantante Ezio Oliva.

“¿Cuántos centímetros se llevan Karen Schwarz y Ezio Oliva? Sin taco, por supuesto, vamos a lo real”, fue la pregunta que formuló Ethel Pozo a la exfigura de Latina TV.

La pregunta generó risas en el set, y tras varias suposiciones de los conductores, Karen respondió: “En verdad, 8 centímetros.”

En otro momento, Karen se animó a revelar en televisión nacional que esposo usa plataformas, incluso lo comparó con Richard Acuña, quien hizo noticias semanas atrás luego que en su boda con Brunella Horna se luzca con unas zapatillas con plataforma.

“Ahora, cuando yo conocí a Ezio, lo voy a contar, yo lo veía más alto, pero un día cuando comenzamos a convivir, de pronto vi como una plataforma transparente y dije: ‘esto de dónde es’. Y lo ponía dentro del zapato”, resaltó. “Ahora Ezio es como Richard Acuña, o sea usa plataforma, pero son felices, son felices”, acotó.

Finalmente, Schwarz aclaró que su esposo no se intimida por su talla. “Ahora él me dice ponte lo más alto que tengas, me coge de la mano y se luce”, puntualizó.