Karen Schwarz y Jazmín Pinedo le responden a Magaly Medina tras criticarlas por caso de Claudia Meza | VIDEO

Las Mujeres al Mando no se quedan calladas. Después de las fuertes críticas que recibieron por parte de Magaly Medina, quien señaló que tanto ellas como el programa Válgame Dios de Rodrigo González y Gigi Mitre le 'lavaban la cara' a Faruk Guillén, acusado de una presunta violación a Claudia Meza.

Magaly Medina fue bastante severa al afirmar que Latina, a través de sus programas de entretenimiento, intentaba 'desacreditar' la denuncia que una joven hizo por un tema tan delicado, al mostrar solamente pruebas que la dejan mal parada.

En su momento, Rodrigo González 'Peluchín'le aclaró las cosas a Magaly Medina. En Válgame Dios aclaró que si solo muestran audios, fotos, videos y testimonios de una parte no es porque lo apoyen, sino porque el otro bando (Claudia Meza) no quiere declarar ni enviar sus pruebas.

Por ese motivo, las Mujeres Al Mando, Jazmín Pinedo y Karen Schwarz se tomaron unos minutos de su programa para aclarar a su audiencia que ellas no toman ninguna posición sobre el caso de la fiesta en Asia.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina

"Sigo pensando que en este caso todos los días aparece más información. Tanta información hace que todo se contraste y puedas comparar. Es una situación delicada, pero vuelvo a repetir: No se puede poner uno de una parte o de la otra para atacar de un lado porque nosotros no somos jueces, somos conductores de TV. Estamos frente a una cámara y tenemos la responsabilidad de comunicar y dar la información que se dé sobre el caso", declaró Jazmín Pinedo.



Además, la 'chinita', al igual que Peluchín, aclaró que ninguna de las conductoras del espacio de entretenimiento, ni del canal Latina, puede tomar lados en el caso, pues se trata de un caso policial que ya viene siendo investigado.

"No podemos ponernos de un lado ni del otro. Cuando un juez dictamine quién ha hecho algo malo y cuál va a ser su castigo, recién podremos comentar a ciencia cierta sobre lo que ha pasado. Es un proceso de investigación", declaró Jazmín Pinedo.

Karen Schwarz le responde a Magaly Medina

Karen Schwarz también decidió referirse al tema. La esposa de Ezio Oliva manifestó de manera clara que este tema de la fiesta en Asia no pasa por una competencia entre canales, sino por encontrar la verdad.

"Es un tema no de farándula, sino que le pasa a muchísimas mujeres. Yo creo que este no es un tema de canales, esto no es un tema que este canal tiene una verdad y el otro tiene otra, es un tema de que todos queremos llegar a una verdad y saber realmente lo que pasó", dijo Karen Schwarz.

Además, la conductora le dejó en claro a Claudia Meza que tenía las puertas abiertas de cualquier programa de Latina para dar sus descargos, porque hasta ahora, ella misma se ha negado a dar sus declaraciones.

"Si Claudia tan amablemente le gustaría hablar para este programa, para Válgame, para EVDLV, o para un programa periodístico, en este canal va a ser muy bien recibida porque queremos escucharte Claudia", finalizó Karen Schwarz.