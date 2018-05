¿Karen Schwarz reveló el sexo del bebé que espera Lady Guillén? [FOTOS]

¿Karen Schwarz se fue de boca? Pues, muchos en las redes sociales indican que sí. Y es que la conductora de En exclusiva soltó una información referida al sexo de la bebé que se encuentra esperando Lady Guillén. Ello pasó cuando la tenía en el set de su espacio en Panamericana Televisión.



"La vas a llamar como tu mamá, va a ser mujercita, qué más bendición, tu mami está ahí arriba cuidándote", dijo Karen Schwarz. Ante ello, Lady Guillén tomó la palabra para aclarar las cosas y evitar un maremoto mediático.

De acuerdo con la gestante, esa información la conocerá completamente dentro de algunos días. "Aún no concreto muy bien el tema del sexo, lo tenemos, pero la fecha 23 es donde me reconfirman todo", señaló Lady Guillén.



Al ver que las cosas se le fueron de las manos, Karen Schwarz trató de recomponer el orden. "Yo me lancé de frente a decir que era mujer", manifestó. Lady Guillén añadió que prefiere no desesperarse ya que quiere que todo sea una sorpresa.