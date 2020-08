Por: Fernando ’Vocha’ Dávila

El país está triste, acongojado y la sonrisa de un rostro tierno y bonito siempre calienta los días grises. Karen Schwarz encierra esas dos características y regresa por Latina para comentar, entretener y divertir, pero atrás está el ser humano que tiene su propia historia y acá la cuenta a corazón abierto.

¿Chismosita?

Curiosa.

Aseguran que toda mujer aguanta el hambre, pero no el chisme.

Los hombres son peores.

¿Fan enmorada?

Fui hincha de Servando y Florentino.

¿Qué locura hiciste por los venezolanos?

Me paré en la puerta del hotel donde se alojaron. Eso era un escándalo. El rochabús me bañó y también a mi mamá que me acompañó.

¿Te dolió cuando las llamó ‘cholitas aguantadas’?

A esa edad ni lo tomé en cuenta.

¿Los conociste?

Años después los entrevisté.

¿Qué sentiste?

Los miré y me pregunté: ¿Tanto me moría por estos chicos?

¿Un error en la televisión?

Critiqué a los chicos reality y cuando los conocí supe que hacen un trabajo muy duro. Entrenan y están ocupados todo el día.

En cuarentena, ¿cuántas veces te estresaste?

Amo estar en mi casa.

¿Especialidad culinaria?

Causa de atún y lomo saltado.

Tu esposo Ezio, ¿aprendió algo?

Juntos preparamos la torta de cumpleaños de mi hija mayor.

¿Qué otra habilidad descubrió?

Se hizo jardinero, regaba las plantas.

¿Y tú?

Me atreví a cantar con él.

¿Y qué tal?

Me ha pedido que haga la segunda.

¿Tan mal te calificó?

Soy una cantante frustrada.

¿Algo que te moleste de tu pareja?

Es muy despistado.

Ejemplo.

Se levanta a las 3 de la madrugada y deja la luz prendida del cuarto.

Una más..

Le estoy hablando y cuando acabo me pregunta: ¿Qué me dijiste?

¿Se queda dormido mientras charlan?

Eso hago yo, ja, ja.

¿Feminista?

Lamentablemente el machismo es también de las mujeres.

¿En qué vereda estás?

Varones y damas tenemos los mismos derechos y responsabilidades.

Tendrás un programa de espectáculos, ¿y si tienes que ‘chancar’ a una amiga?

Mis códigos están por encima del trabajo.

¿Ya lo viviste?

Sí, lo conversé con la producción, me entendieron y no toqué el tema.

Van a llamarte ‘suavecita’...

Una cosa es informar de espectáculos y otra herir.

¿Las redes te han matado?

Un vez conté que en la madrugada yo atendía a mi hija, dejaba que mi esposo duerma y me dieron duro.

¿Qué respondiste?

Cada hogar es un mundo.

Explícalo...

Nos despertamos los dos, empieza a preguntar y no avanzamos.

¿Más ayuda el que no estorba?

Totalmente de acuerdo.

¿Te imaginas que te sea infiel?

Lo he conversado con mi esposo.

¿Amenaza, advertencia o comentario?

Le dije: si me eres infiel y me entero, me va a doler, pero serás tú quien pierde a su familia.

¿Por qué nadie cree que ‘Orejita’ Flores puede ser tramposo?

Eso pregúntaselo a su esposa.

Paolo Guerrero aseguró que no iba a permitir que Alondra se dé besos en su novela.

Fue en una charla chacotera.

¿Cómo te cuidas del virus?

Desinfectamos los productos.

¿Y si salen?

Llegamos a casa, nos bañamos y recién abrazamos a las bebés.

¿Cuándo arranca tu nueva aventura televisiva?

El miércoles 2 de setiembre estoy a las 2:30 de la tarde con ‘Modo espectáculo’. Primera vez en ese horario y estoy muy positiva.

Muchas gracias por darte un tiempo y atendernos.

Al diario y sus lectores un agradecimiento por darme un espacio para expresarme.