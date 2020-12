Harta de aquellos que critican su peso, la conductora del reality de imitación ‘Yo soy’, Karen Schwarz salió al frente totalmente empoderada para defender su contextura. Y así lo hizo a través de un mensaje en cuenta en Instagram.

Y no solo eso, sino que aconsejó a sus seguidoras que no permitan que alguien más les diga como tienen que ser, la ropa que tienen que vestir o el look que deben usar.

“Unos quejándose de mis kilos y YO AMÁNDOLOS CON LOCURA ❤ Ponte vestidos más sueltos, usa solo color negro para disimular tus kilos demás, como puedes salir así en TV si todas tienen que ser flacas, etc, etc, etc Mi respuesta: MIS FOTOS! Donde salgo como quiero y con lo que quiero. Ah! Mis kilos demás tb saludan”, escribió Karen Schwarz.

“Así que no permitas que nadie te diga cómo tienes que ser para gustarle al resto, tú eres bonita con lo que te quieras poner o sacar, con la ropa que te sientas más cómoda, con el look que a ti te guste y cuando te mires al espejo que tú yo te robe una sonrisa todos los días de tu vida”, agregó la conductora de televisión.

Tras publicar este mensaje, sus compañeros del arte le ofrecieron su apoyo como Johanna San Miguel, Maricarmen Marín. Además, de Magdyel Ugaz, quien le escribió: “Bravo hermosa” y Adolfo Aguilar, quien señaló: “Hermosa como siempre... no veo diferencia en tu belleza!!!”.

Ezio Oliva saca cara por Karen Schwarz

De mismo modo lo hizo su esposo, Ezio Oliva, quien le escribió: “Mamacita linda”. Además, de defenderla en sus redes sociales luego que una usuaria agrediera verbalmente a Karen en un video donde ella sale bailando con un vestido suelto.

“Buenas tardes señora Cecil, un gusto conocerla. Si para usted el hecho de que una mujer este G.O.R.D.A (tal como lo escribió la usuaria de Instagram) después de dar a luz a una niña preciosa que se llama Cayetana, yo por mi lado lo tomo como un halago hacia mi esposa, ya que esos kilitos de más en las mujeres son el reflejo de que le regalaron vida a este mundo. La invito a reflexionar. ¡Fuerte abrazo!”, señaló el cantante peruano, que recibió el respaldo de sus seguidores.