Karen Schwarz sobre supuesta enemistad con Jazmín Pinedo: "No somos amigas, sino compañeras de trabajo"

Luego de conocerse que, desde el próximo año, conducirá junto a Jazmín Pinedo el programa ‘En casa’, Karen Schwarz desmintió tajantemente que exista una rivalidad con la ‘Chinita’.



“Siempre se especula muchas cosas en el medio, pero no es que lo haya dicho ella (Pinedo) o yo. Se piensa que hay una rivalidad porque ella entró (a ‘Espectáculos’), pero a mí no me botaron, fue mi decisión irme. No somos amigas, sino compañeras de trabajo. En su momento le escribí superlindo y ella también fue muy linda conmigo. Descarto totalmente alguna rivalidad, no existe nada de eso”, precisó Karen Schwarz, quien aprovechó para elogiar a Jazmín Pinedo.



“Considero que ha crecido muchísimo, es más, creo que beneficiará al programa. Somos dos personas distintas y se puede generar química”, acotó.



¿Feliz de regresar a Latina?

Estoy emocionada y a la vez apenada porque ya me había acostumbrado a ‘En exclusiva’, pero siempre asumiré nuevos retos con ganas de seguir aprendiendo.



Conducirás el programa junto a Jazmín y se dice que habría un conductor acompañándolas...

Hay muchos cambios. Si es Jazmín, feliz, si es otra persona también. Lo que sé es que se quiere hacer un magacín y espacio de entretenimiento, tal como lo fue ‘Espectáculos’ conmigo y con Jazmín. Cada una le puso su dosis diferente y lo convirtió en un programa líder.