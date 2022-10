En las instalaciones de Latina casi siempre hay movimiento extremo. Corren los asistentes rumbo a uno de los estudios donde se va a grabar un programa, raudos avanzan los colegas de prensa, que llegan y van saliendo. Es la televisión en plena acción, en su día a día y en un segundo piso y rodeados de ropa, espejos y un maquillador están ambos: Karen Schwarz y Ezio Oliva, pareja desde hace casi diez años, han entendido que no son iguales, pero son el complemento del otro.

KAREN: ME DAN PESADILLAS CUANDO PELEO CON EZIO

Karen, ¿qué no soportas de Ezio?

Es un hombre tan intenso, que es lo que amo y algunas veces es lo que no aguanto, ja, ja.

¿Te gustan los ‘chatos’?

Ustedes se guían porque estuve con un jockey, pero he tenido parejas de mi talla.

¿En qué serían intensos?

Cuando creo en algo y él en lo suyo, llegar a un punto medio nos cuesta. Cada quien defiende su posición.

¿Qué aprendiste?

A no quedarme callada y no solo con él, también con mi familia y amistades.

¿Le criticas sus canciones?

Me las muestra y siempre me aclara: ‘Todavía es un demo’.

¿Entonces?

Cuando la escucho al final, ya terminada, digo que sí está bien.

¿Eres de darle libertad?

Si empiezo a prohibir, una, dos, tres veces, me hace caso, pero después empiezan las mentiras para poder salir.

Imperdible entrevista con Karen Schwarz (Foto: Lenin Tadeo/ @gec)

EZIO OLIVA, ‘CERO FUTBOL’

¿Puede ir a jugar una ‘pichanga’ solo?

Es ‘cero’ fútbol.

Por ese lado estás tranquila.

Es sociable, yo soy casera. Puede salir con sus amigos y yo estoy mirando una película.

¿Comparten la misma comida?

Él busca la saludable y a mí me gustan las hamburguesas y gaseosas.

¿Entonces?

Le digo: ‘Come tu quinua y yo mi pizza’.

¿Quién define las películas para ver?

El que agarra el control primero.

¿Cómo llegaron a ese acuerdo?

Ahorita, en este instante, lo estoy instalando, ja, ja.

¿Cómo se van a la cama cuando han peleado?

Me dan pesadillas cuando hemos discutido.

¿Esta historia va para siempre?

Hemos hablado que deseamos estar juntos hasta viejitos, pero el amor es una construcción diaria.

Muchas gracias por tus confesiones...

Abrazo a la gente que nos sigue, los queremos mucho realmente.

EZIO: NUNCA LA HE TOCADO NI EMPUJADO

Ezio es racional, también sensible, pero sabiendo que más vale un paso bien dado, que un salto alocado. Ha escuchado a su esposa y, luego de las palabras de la madre de sus hijas, asumió su turno.

¿Pediste permiso para hacerte los ‘tatuajes’?

No, más bien me pidió que me haga más.

¿O sea que ni le avisaste?

Mira, conoces a tu pareja y si sabes que le va a molestar y lo haces, creas un conflicto, pero si no se va a incomodar, no hay problema.

Discuten y la pelea se pone fuerte, ¿descansas en la sala?

Siempre en nuestra cama. Un besito de buenas noches y espalda con espalda.

Si te comunica que saldrá con sus ‘pinkys’, ¿reniegas?

No, porque para eso hay un acuerdo de respeto. Si alguno la cag..., es culpa exclusivamente de quien lo hizo.

¿Verdad que eres vegetariano?

No, pero sí consumo alimentos saludables porque no quiero llegar a viejo hasta las huev...

¿Te has vengado de algún examor en tus letras?

No, pero me gusta cantar y crear temas de lo que he vivido, porque eso es ser honesto.

Antes de ser pareja, fue tu amiga, ¿es imposible ser ‘patas’ entre un hombre y una mujer?

Creo que antes del amor debe haber amistad.

¿Otra diferencia entre ustedes?

Karen es más desordenada, pero no es un problema.

¿Qué películas prefieren?

Ella las románticas, yo las de acción, con bombas.

NADA DE MALAS PALABRAS CON SU MUJER

¿Cuántas veces le has soltado una mala palabra a tu mujer?

Creo que máximo he llegado a un carajo y luego he pedido disculpas y no lo volví a hacer. Jamás la he tocado o empujado discutiendo.

¿Recuerdas fechas?

No, pero antes que una flor es mejor que ella sepa que me saco la m... trabajando para que todo esté bien en la casa.

¿Tu fuerte en la cocina?

Cero.

¿En serio?

Bueno, frío muy bien la hamburguesa, ja, ja.

Se agradece que nos hayas dado la entrevista y junto a tu señora.

Al contrario, gracias a ustedes y ya saben, los esperamos en ‘La voz kids’ donde se van a emocionar y reír, siempre de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la noche por Latina.

Casi una década después, siguen juntos, con sus debates y coincidencias. Los dos asumen lo afirmado por don Mario Benedetti: ‘Cuando vi tu sonrisa lo supe. Esa era la que quería ver siempre al despertar’.

