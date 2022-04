Karimbo, director de la agrupación salsera ‘A conquistar’, reveló que al igual que Brunella Torpoco, pasó por la ingrata experiencia de las amenazas y extorsión desde un penal de Trujillo y que esta terrible situación lo obligó a tener seguridad por tres meses hasta que cesaron las llamadas donde le describían cada paso que daba.

”Me apena mucho la que pasó Brunella, una joven con gran talento y que tuvo que ponerle un alto a su carrera por las amenazas que recibió, de verdad que eso da bronca y pena a la vez. Es terrible pasar por esto porque los músicos somos como cualquier ciudadano de a pie que sale de su casa a trabajar y se ‘faja’ para llevar el sustento a su casa, no somos seres de otro planeta para que piensen o imaginen que tenemos mucho dinero”, dijo Karimbo.

¿Pasaste por la que ha vivido Brunella?

Sí, fue en el año 2013, porque esto (las amenazas que reciben los músicos) no es de ahora, recibí una llamada de Trujillo, de un penal, al principio pensé que me estaban haciendo una broma de mal gusto, pero conforme el tono de la voz de esta persona iba cambiando y sus palabras eran de grueso calibre, me asusté y colgué. Luego insistieron con otras comunicaciones y fue ahí que decidí tener seguridad. Iba resguardado por policías a los shows y también escoltado en la carretera. Fueron momentos duros que, gracias a Dios bendito, después de tres meses ya no recibí más amenazas.

Cambiando de tema, ‘A conquistar’ acaba de grabar un nuevo tema y nuevamente en las filas de la orquesta están Eric Varias y Álvaro Stoll...

Sí, Eric y Álvaro han trabajado conmigo antes, son chicos muy responsables, que aman la música, pero con la pandemia todo cesó y nuevamente hemos vuelto. Ahora me he jalado para la delantera a mis hijos Guiliano y Stefano, no sabía que tenía dos diamantes en mi casa, me han sorprendido muchísimo con sus voces. Ahorita hicimos un ‘feat’ con Norlam (exvocalista de los 4 de Cuba) el tema se titula ‘Ahora que te vas’ y es una canción que cae precisa con la coyuntura que se vive en el medio artístico (por los ampays). Ya el videoclip está en YouTube y nos va muy bien. Estoy muy contento por la delantera que hemos formado, porque Erick y Álvaro conocen a mis hijos de chicos.

¿Ya programaste alguna gira por el interior del país?

En Julio nos vamos de gira por Europa, estaremos por allá 15 días. Además, esta año ‘A conquistar’ cumple 20 años de trayectoria artística y seguimos vigentes, porque la salsa jamás morirá.

MÁS INFORMACIÓN: