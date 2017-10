Karina Calmet presenta a sus hijas en TV y ambas sorprenden cantando [VIDEO]

Karina Calmet presentó oficialmente a sus hijas en TV. La actriz ya había hablado de sus hijas Yamile y Naelah en un entrevista con Phillip Butters. Sin embargo, esta vez ambas estuvieron a su lado durante una entrevista.

En Reporte Semanal, Karina Calmet habló de los planes a futuro de sus hijas. Yamile (21) se dedica al teatro musical pero también le gusta la televisión. Durante el informe de Reporte Semanal, se animó a cantar una canción de Marc Anthony.

"Me gusta la televisión pero me gusta más cantar. Entonces, si hay algo que es un mix entre cantar y actuar, eso es lo que más me gusta", declaró la hija mayor de Karina Calmet.

En cambio, Naelah (20) quiere dedicarse a un oficio diferente: el marketing. "Ella es más para marketing, empresarial. Su papá es un muy conocido empresario y su marca de chocolates es la mejor del mundo", dice Karina Calmet.

Karina Calmet y sus hijas

Las hijas de Karina Calmet dejaron muy en claro que su mamá no es Isabela Picasso Maldini, el personaje que interpretó por 8 años en Al Fondo Hay Sitio. Incluso, revelaron una pregunta que muchos se hacen sobre la actriz.

"Nos preguntan a veces ¿Tú mamá en tu casa dice: 'oh my? No, es un personaje. No es como si estuviera cocinando y diga: 'oh my'. Para nada. Es muy diferente. Puedes tener una conversación muy diferente con ella", dijeron las hijas de Karina Calmet.

Yamile y Naelah se animaron a cantar la pegajosa canción de su papá "Sigue mi ritmo" que puso a mover las caderas de otra generación. Incluso, las hijas de Karina Calmet intentaron imitar los pasos de baile de su papá, pero no lo lograron.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.