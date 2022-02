Karina Rivera revela su verdadera edad y deja en shock a todos: “Son números, a mí no me importa”

La animadora infantil Karina Rivera se confesó en el programa ‘Estás en todas’ y contó cual era su verdadera edad. La compañera de Timoteo lo reveló sin reparos, dejando ‘en shock’ a sus seguidores.

Karina Rivera indicó que nunca le creen cuando ella revela su edad pues, según le han dicho, siempre aparenta tener menos. La reportera del programa también quedó sorprendida.

“Voy a entrar lo más profundo de mi ser, nadie me cree la edad que tengo. Osea, son números, a mí no me importa. Tengo 52 años”, dijo Karina Rivera, muy segura de sí misma.

Karina revela su edad https://www.americatv.com.pe/

Momentos después, Karina Rivera mencionó que no se preocupa mucho por los números, sino por lo que lleva muy dentro de su corazón.

“Es la realidad, señores, es lo que hay son números así que yo lo digo. Lo que se siente de niño es aquí en el alma”, agregó la animadora.