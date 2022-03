REVELACIONES. Karina Rivera, que acaba de confirmar su regreso a los escenarios junto a Timoteo, caracterizado por Ricardo Bonilla, se confesó y detalló qué fue lo que pasó para que sea reemplazada por María Pía en el famoso show junto al dragón, a inicio de los 2000.

Según la presentadora, María Pía Copello asumió su rol en el programa infantil debido a su embarazo. “Parece que no gustó”, añadió.

“Quedé embarazada (...) yo estaba con amenaza de aborto y estuve con una semana de descanso y busqué a alguien que me pueda ayudar con el programa y estaban las hermanas Copello (...) yo escojo a Anna Carina porque la conocía, iba al programa”, narró en el canal Por mi madre de YouTube.

Asimismo, detalló que la producción no quiso que ella y María Pía se junten, y ella considera que este “daño” el espacio. “Hubiera sido bonito que yo le dé la posta en el programa”, agregó.

Karina Rivera confirmó el regreso de su dupla con Timoteo. (Foto: IG)

Karina Rivera tras ser reemplazada: “Lloré a mares”

La conductora detalló que se le comunicó que “una vez que diera a luz” regresaría al programa, por lo que el programa seguía llamándose “Karina y Timoteo”, a pesar que ella ya no estaba.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía (...) no me acuerdo si di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares” , expresó.

