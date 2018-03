"Karla Tarazona está asustada por sus tres hijos", dice abogado [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona acudió ayer por la mañana a la Gobernación de Chorrillos, en compañía de su abogado Daniel Leyva, para solicitar garantías para su vida y la de sus tres pequeños hijos, a raíz del mensaje que le envió la madre de la actual pareja de Leonard León, Olenka Cuba, quien fue vinculada sentimentalmente con el acusado de narcotráfico, Gerald Oropeza.



“Simple y llanamente, mamacita, tú no eres nada ni vales la pena. No sabes que detrás tengo una familia poderosa, también tengo abogados en mi familia, no te metas con mi hija. Lo que pasó con ella (estuvo en el atentado de Oropeza) fue algo fortuito. Te lo advierto, porque esto es algo muy delicado, no te metas con mi hija. Tú no conoces a mi hija para que te pongas a hablar”, se escucha en el audio que le envió la madre de Olenka a Tarazona.



Tras esto, Karla ha preferido mantenerse en silencio, pero su abogado Daniel Leyva informó sobre la solicitud de garantías de vida. “No sé por qué le mandan un mensaje intimidándola, eso no está permitido. Una amenaza no solo es decir: ‘te voy a matar’, sino también intimidar. Karla no manifestó nada (sobre Olenka) ni ha tenido una conducta agresiva, pero recibió un tipo de intimidación. Hemos ido temprano a solicitar las garantías, a raíz del audio que le llegó”, comentó Leyva.



¿Karla está temerosa a raíz del audio?

Está asustada, sobre todo por sus tres hijos. Ya hemos pedido las garantías, ahora la Gobernación notificará a la otra parte y la fecha de la audiencia es para el 23 de marzo. Tiene que ir Karla y la mamá de Olenka.



¿Leonard León se ha comunicado con Karla?

Karla me dice que él no es tan hombrecito para decir las cosas directamente. A través de mi persona le dijo que si quiere ver a sus hijos que la llame, pero no lo ha hecho. A raíz de este problema se ha ausentado y no ve a sus hijos.



‘NO ERES FELIZ’

En tanto, Olenka Cuba compartió en sus historias de Instagram un mensaje que estaría dirigido hacia Karla Tarazona. “Siempre con tu mismo diccionario de siempre, de ‘que protejo a mis hijos’, ¿a eso le llamas proteger? Cuando eres la primera en salir a despotricar de los padres de tus hijos y hablar pura estupidez por pantalla y facturar. Solo te escudas detrás de tus hijos, por favor, señora ‘digna’, siempre haciéndose la víctima y generando show para facturar”, se lee en el mensaje que compartió Olenka. (L.Gamarra)



